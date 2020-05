E’ morto John Peter Sloan l’amatissimo insegnante di inglese comico dal sorriso sempre acceso

Lo abbiamo imparato a conoscere per la sua comicità per il suo spiccato accento inglese. Lo ricorderemo per i suoi sketch, per le pubblicità di cui è stato protagonista.Purtroppo ci lascia John Peter Sloan, aveva 51 anni. E’ morto improvvisamente, la notizia è stata data dai social dai tanti colleghi e dagli amici che questa notte, non appena appreso della morte di Sloan, hanno scritto per lui toccanti messaggi di addio. Secondo quanto si apprende, il comico e insegnante di inglese è morto in Italia. Sloan amava il nostro paese, è morto a Menfi, si trovava in vacanza in Sicilia regione alla quale era molto legato.Arrivato in Italia nel 1990, è diventato uno dei volti più amati di Zelig. Le sue lezioni di inglese sono diventate un cult. Così apprezzate da farne dei corsi, corsi on line, corsi interattivi, dvd. C’è stato davvero di tutto e lo ricorderemo anche per le pubblicità di cui è stato protagonista. E lo ricorderemo anche per il suo sorriso, che non mancava mai.

Restano ignote al momento le cause della morte.

E’ MORTO JOHN PETER SLOAN: I MESSAGGI SUI SOCIAL

Bellissime le parole di Herbert Pacton: “Hai saputo tirare fuori il meglio di me, come persona e come attore, abbiamo riso cosi tanto lavorando fianco a fianco. Ho sempre avuto una grandissima ammirazione per le tue idee geniali, mi hai preso sotto la tua ala e mi hai fatto planare e sono stati momenti incredibili. Ora mi risuona la tua voce in testa, con gli occhi pieni di lacrime mentre accenno ad un sorriso perché sento la tua voce che mi dice una cazzata. Ti ho voluto sempre sempre sempre un gran bene amico mio ed ora ti devo dire addio. Ti porterò per sempre nel mio cuore Mate”.

Tantissimi anche sui social i messaggi di chi lo aveva incrociato sulla sua strada. Tanto l’affetto che sta arrivando e che arriverà visto che la notizia è stata data solo pochi minuti fa.

Lascia il Regno Unito a 16 anni con una valigia piena di sogni e tante cose che ama fare. Dalla musica alla comicità, in Italia trova la sua seconda casa! Nel 2011 fonda la sua prima scuola, John Peter Sloan – la Scuola, a Milano e nel 2013 apre una seconda sede a Roma.

Nel 2007 diventa noto al pubblico milanese per alcuni spettacoli educativi in lingua inglese portati in scena al teatro Zelig, nell’ambito della rassegna Zelig in English.