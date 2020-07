Sonia Bruganelli e Laura Freddi altro che gelosia: insieme sui social per beneficenza

In questi giorni si è sentito davvero di tutto: si è detto che Laura Freddi sia ancora molto gelosa di Paolo Bonolis. E ancora che l’attuale moglie di Paolo lo sia della sua ex. Che Sonia Bruganelli e la Freddi non vadano d’accordo…Ma a quanto pare, tutte queste notizie, non erano reali e non corrispondevano al vero. Lo hanno dimostrato questo pomeriggio le due signore insieme. Come saprete la Bruganelli da tempo ha una sua rubrica sui social e su un suo canale in streaming e oggi, è stata ospite proprio Laura Freddi. Insieme per smentire le malelingue ma anche per beneficenza.

LAURA FREDDI E SONIA BRUGANELLI INSIEME SUI SOCIAL

Una diretta molto piacevole quella che le due signore hanno regalato a chi le stava seguendo sui social, diretta nella quale è stato coinvolto anche Paolo Bonolis. A tal proposito la Bruganelli ha scritto sui social:



Grazie @laurafreddiofficial perché ci siamo divertite sul serio… ps. Nessun @sonopaolobonolis è stato maltrattato per questa diretta su @sdl.tv 😂😂😂 per fare beneficenza e comprare le mascherine solidali andate sul sito del cers @adotta_un_angelo

Sonia di Laura ha detto: “E’ una bellissima donna dal punto di vista interiore, infatti vi vedevo benissimo perchè lui è pulito, io riesco a sporcarmi un po’ di più, lui invece…”. Laura ha poi spiegato di aver conservato un bel ricordo “perchè la storia ha coinvolto anche le nostre famiglie”. Alla fine Sonia ha confidato il suo desiderio di lavorare insieme: “io e Laura abbiamo deciso di lavoreremo insieme!”.

Non è mancato anche il commento di Paolo Bonolis in merito a questo piacevole incontro: : “Siete due persone bellissime con cui ho avuto la fortuna di condividere allora e oggi una parte bellissima della mia vita”.

Per la Bruganelli quindi nessun problema nel lavorare con l’ex di suo marito. Anzi Sonia ha concluso così: “Laura da settembre potrebbe essere un nuovo acquisto di Sdl tv e Paolo Bonolis lo mettiamo in seconda serata!”.

Nel corso della diretta le due signore hanno indossato le mascherine pubblicizzandole, tutti i soldi raccolti saranno dati in beneficenza dall’azienda che le vende.