Selvaggia Lucarelli al vetriolo contro Pierluigi Diaco: il conduttore che litiga con se stesso

Selvaggia Lucarelli, nelle ultime ore, è tornata a parlare di uno dei tormentoni dell’anno. Le liti tra i conduttori in coppia nei vari programmi televisivi. La giornalista fa prima l’esempio di Matano e Cuccarini, poi il grande classico, Magalli vs Volpe. Il terzo esempio però lascia basiti perchè non parla di una coppia di conduttori ma di un solo protagonista. La Lucarelli punta il dito contro Pierluigi Diaco che si, guida il suo programma Io e te in solitaria ma in realtà, a detta della Lucarelli, alla fine avrebbe litigato con il suo ego, per questo merita di essere “annoverato” nella lista di conduttori che litigano tra di loro!

Pierluigi Diaco è convinto che ci sia una sorta di congiura ordita ai suoi danni, tanto che avrebbe anche indicato i “mandanti” di questi attacchi mediatici. E in qualche modo anche Selvaggia Lucarelli sarebbe collegata alle persone indicate da Diaco facendo parte dell’agenzia di Francesco Facchinetti ( il capitan uncino indicato dal conduttore) . Diaco poi, dopo aver puntato il dito contro questi mandanti, ha deciso anche di annunciare il suo ritiro dai social.

SELVAGGIA LUCARELLI ATTACCA PIERLUIGI DIACO

Ecco le parole di Selvaggia dall’articolo sul Fatto:

Pierluigi Diaco.

Infine, l’ultimo caso, quello più inquietante. Quello di un conduttore, Pierluigi Diaco, che litiga con un personaggio da un ego straripante e ipertrofico, con cui sarebbe difficile una pacifica convivenza per chiunque: se stesso. Immaginate il dramma di questo povero conduttore che ogni volta che deve intervistare qualcuno nel suo programma “Io e te”, rivolge le domande a se stesso, in una sorta di corto circuito marzulliano, dandosi poi ragione, complimentandosi per il suo acume, stringendosi la mano e dando appuntamento alla prossima puntata con un ospite eccezionale, che ha corteggiato a lungo: se stesso.

Per il momento Diaco non ha commentato le parole di Selvaggia Lucarelli. Potrebbe farlo dalla diretta di Io e te come Adriana Volpe ha fatto dalla diretta di Ogni Mattina per rispondere a Magalli?