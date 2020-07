#sorryharry in tendenza dopo quello che è successo in Italia a Harry Styles: i fatti

Ha 29 milioni di followers solo su Instagram, Harry Styles è amatissimo in tutto il mondo ma quello che è successo nelle ultime ore, lascia un po’ tutti basiti. Da ore infatti sui social spopola l’hashtag #sorryharry partito proprio dall’Italia. Il motivo? Il cantante è stato costretto, per via di quello che hanno fatto alcune fans, a essere molto maleducato.

Ma andiamo per gradi. Tutto è iniziato dal fatto che Harry, qualche tempo fa, ha deciso come molti altri artisti hanno fatto, di acquistare una casa in Italia. E fin qui nulla di eccezionale, direte voi. Il problema è che alcune fans del cantante, senza avere il minimo rispetto della privacy di Styles hanno persino scritto sui social, su Twitter, l’indirizzo della sua casa. In poche ore quindi, quella che doveva essere la sua oasi di pace, si è trasformata in una meta di fans agguerrite, disposte a tutto pur di avere un autografo. Ed ecco quindi che il cantante è stato costretto anche a cacciare in malo modo alcune delle fans che hanno invaso la sua proprietà.

#SORRYHARRY IN TENDENZA DA ORE SUI SOCIAL: IL MOTIVO

Una brutta storia che ha colpito molto fans di Harry, che si sono schierati dalla sua parte, comprendendo tutte le ragioni di un personaggio pubblico che ha comunque bisogno di vivere senza essere “attaccato” da fans in delirio.

Ed è per questo che stamattina è partito sui social l’hashtag #sorryharry, lanciato da tutti i fans italiani, e non solo, che vogliono scusarsi per quello che è successo. Chiedono scusa per chi ha deciso di scrivere l’indirizzo sui social, sperando che possa servire a qualcosa! Anche solo a far capire che non tutti i fans sono uguali!

“le persone non hanno capito che anche i personaggi famosi hanno una loro vita e la loro privacy, che non va invasa. Mi dispiace per le ragazze che si sono appostate sotto casa tua. Imparate a rispettare gli spazi altrui grazie” ha scritto una fans su Twitter, e ancora: “Ma se noi ci stiamo male per quello che è successo a Harry ci pensate a come si debba sentire lui?? Lui che ama i suoi fan e che si intristisce al solo pensiero che non potrà incontrarli tutti, lui che è una persona meravigliosa che questo mondo non si merita“. Insomma tantissima solidarietà per l’attore ma poca per quelle fans che si sono permesse di invadere in questo modo la sua privacy.