Gerry Scotti con la gamba ingessata, cosa è successo al conduttore? (Foto)

Gerry Scotti è apparso con la gamba ingessata, è così che è entrato nello studio di Tu si que vales per le registrazioni della nuova edizione (foto). Ancora una volta è Belen Rodriguez ad anticipare qualcosa del programma sul suo profilo Instagram. Tra le storie Instagram dopo un saluto a Sabrina Ferilli, ancora in camerino con calzini e mocassini prima di calzare i suoi sandali, è apparso anche Gerry Scotti ma con le stampelle. Cosa è successo al conduttore? In ogni caso non ha perso il sorriso e la voglia di fare battute. Quando Belen gli ha chiesto di fare un saluto lui ha risposto: “A chi? Un saluto ciao, in gamba eh”, risate per tutti ma resta una domanda senza risposta che rende tutti curiosi: Gerry Scotti ha avuto un incidente? Due stampelle per aiutarlo a camminare e per il momento non sappiamo altro.

GERRY SCOTTI CON LE STAMPELLE A TU SI QUE VALES

Non una parola da parte del conduttore, qualcuno pensa a uno scherzo ma non sembra sia così. Gerry cammina con vera fatica mentre Belen lo riprende di spalle.

Mentre tanti sono in vacanza Maria De Filippi e il suo gruppo tornano in studio, la squadra è sempre la stessa, ci sono Gerry Scotti, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Sabrina Ferilli. Alla conduzione confermato ancora una volta il trio composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Tanto lavoro e con tanta allegria. Sabrina Ferilli è meravigliosa nel suo camerino, è pronta per entrare ma ha ai piedi ancora le scarpe comode, i mocassini con il calzino nero.

Finite le riprese c’è un tramonto bellissimo, parte del gruppo si sposta in un bel ristorante. Con Belen c’è sempre la sua fidatissima Antonia. Gerry Scotti intanto sarà tornato a casa a riposare.