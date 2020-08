Antonio Banderas annuncia di avere il coronavirus e spiega cosa farà nei prossimi giorni

Compleanno dolce amaro per Antonio Banderas che oggi spegne 60 candeline. L’attore, amatissimo in tutto il mondo, ha deciso di festeggiare in un modo un po’ particolare questa ricorrenza. Oggi infatti, pubblicando una foto che lo mostra da bambino sui social, spiega di aver contratto il coronavirus. Non c’è molto quindi da festeggiare in questa giornata ma per Banderas, questa sarà una occasione per dedicarsi a se stesso, provando a fare tutte quelle cose per le quali spesso non si trova tempo, a causa dei ritmi troppo frenetici della vita di tutti i giorni.

Banderas ci ha tenuto anche a precisare che sta bene, solo un po’ più stanco del solito ma che di certo, una volta finita la quarantena, quando tutto sarà passato, avrà anche modo di festeggiare con tutti i suoi amici e le persone a lui care questo traguardo importante: “Vorrei aggiungere che mi sento relativamente bene, solo un po’ più stanco del solito e fiducioso che mi riprenderò il prima possibile seguendo le indicazioni mediche che spero mi permetteranno di superare il processo infettivo che sto affrontando e che sta interessando tante persone in tutto il pianeta.“

“Approfitterò di questo isolamento per leggere, scrivere, riposarmi e continuare a fare progetti per iniziare a dare un senso ai miei 60 anni appena compiuti a cui arrivo pieno di entusiasmo” ha detto l’attore nel suo messaggio sui social.

ANTONIO BANDERAS ANNUNCIA DI AVERE IL CORONAVIRUS NEL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO

Ecco il messaggio in spagnolo di Antonio Banderas:

Un saludo a todos.

Quiero hacer público que hoy, 10 de Agosto, me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo cuarentena al haber dado positivo de la enfermedad COVID-19, causada por el coronavirus. Me gustaría añadir que me encuentro relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual y confiado en recuperarme lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas que espero me permitan superar el proceso infeccioso que sufro y que a tantas personas está afectando alrededor del planeta. Aprovecharé este aislamiento para leer, escribir, descansar y seguir haciendo planes para comenzar a darle significado a mis recién estrenados 60 años a los cuales llego cargado de ganas y de ilusión. Un fuerte abrazo a todos.

Antonio Banderas.

Un grosso augurio di pronta guarigione per l’attore e tanti auguri anche per i suoi 60 anni, che di certo non dimenticherà, suo malgrado.

