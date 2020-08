Lutto al Castello delle cerimonie: donna Rita morta per covid19, anche Matteo contagiato

Bruttissime notizie dal Castello delle cerimonie. Due settimane fa, la location tra le più ambite dagli sposi in Campania era finita sulle pagine di cronaca per alcuni casi di covid 19 che avevano costretto i proprietari a chiudere, in via precauzionale. Purtroppo oggi arriva un’altra dolorosa notizia: donna Rita, la moglie di Don Antonio Polese, boss delle Cerimonie, è venuta a mancare. La notizia ha fatto in pochissimi minuti il giro della rete anche perchè la trasmissione in onda su Real Time è davvero molto seguita e sono tante le persone che nutrono affetto sincero e stima per la famiglia Polese, che sa regalare grandi momenti di allegria ai telespettatori.

Purtroppo però oggi non c’è spazio per i sorrisi, per gli auguri di Donna Imma, per le battute di Matteo. C’è solo dolore per la morte di donna Rita. La signora, era stata anche protagonista di molte puntate delle prime stagioni del Boss delle cerimonie, al fianco di suo marito. Una coppia legatissima, due punti di riferimento per tutti i componenti della famiglia, orgogliosi e fieri di aver avuto due genitori come don Antonio e donna Rita.

LUTTO AL CASTELLO DELLE CERIMONIE: ADDIO A DONNA RITA

Secondo quanto riferiscono i media campani, la signora era ricoverata in ospedale e sarebbe morta per covid 19. La signora Greco soffriva di patologie pregresse.

Rita Greco, vedova Polese, aveva 80 anni ed era stata ricoverata nell’ospedale Cotugno di Napoli, il primo giorno in cui si sviluppò il focolaio nel comune di Sant’Antonio Abate a Napoli, all’interno del grand Hotel “La Sonrisa“, di cui il marito, morto nel 2016, era stato fondatore. A quanto pare anche lei era tra le persone che sono state contagiate, anche se la notizia non era trapelata prima. Si era parlato infatti di contagi ma solo tra i dipendenti.

Oggi invece, dopo la notizia della morte di Rita, emergono nuovi dettagli su questa vicenda. Il giorno del trasferimento in ospedale, il nipote anche lui portato al Cotugno tra i positivi, aveva voluto fare il viaggio con la nonna per non lasciarla da sola, dove però è dovuta rimanere per l’intera degenza.

Nelle prossime ore potrebbe essere dimesso il genero Matteo Giordano, che è in attesa del secondo tampone negativo per tornare a casa. Anche Matteo è tra i protagonisti della trasmissione di Real Time ma la notizia del suo contagio non era trapelata.