Orlando Bloom e Katy Perry genitori: è nata la piccola Daisy e ha già un ruolo speciale

Poche ore fa Orlando Bloom e Katy Perry hanno annunciato la nascita della loro prima figlia. E’ Daisy il nome scelto per la piccolina che appena nata, ha già un ruolo speciale. Ad annunciare al mondo l’arrivo della bambina è stato l’Unicef. L’attore e Katy Perry sono ambasciatori e con l’arrivo della piccola, hanno voluto sensibilizzare il mondo intero su quanto sia difficile per i meno fortunati, avere le cure durante una gravidanza e poter ricevere anche assistenza durante il parto.

Orlando Bloom e Katy Parry si dicono fortunati, nelle loro dichiarazioni all’Unicef, perchè la loro bambina è sana ed è nata circondata da tantissimo amore ma anche in una situazione di sicurezza. Il coronavirus poi ha solo peggiorato le cose ed è per questo che Bloom e sua moglie vogliono fare qualcosa per chi come loro ha avuto un bambino o avrà un bambino.

LA NASCITA DELLA PICCOLA DAISY PER LANCIARE UN MESSAGGIO AL MONDO INTERO

“Ma sappiamo di essere fortunati e non tutti possono vivere un’esperienza di parto serena come la nostra. Le comunità di tutto il mondo registrano ancora una carenza di operatori sanitari e ogni undici secondi una donna incinta o un neonato muore, principalmente per cause prevenibili” ha spiegato la coppia che approfitta della nascita della piccola Daisy per sensibilizzare il maggior numero di persone possibili sul tema.

“Dal momento che COVID-19 molte più vite dei neonati sono a rischio a causa della maggiore mancanza di accesso ad acqua, sapone, vaccini e medicinali che prevengono le malattie. Come genitori di un neonato, questo ci spezza il cuore, poiché ora più che mai entriamo in empatia con i genitori in difficoltà” hanno detto l’attore e la cantante.

“In qualità di ambasciatrici di buona volontà dell’UNICEF, sappiamo che l’UNICEF è lì, sul campo, a fare tutto il necessario per garantire che ogni donna incinta abbia accesso a un operatore sanitario qualificato e a un’assistenza sanitaria di qualità. Per celebrare il cuore che sappiamo già che nostra figlia ha, abbiamo creato una pagina per le donazioni per celebrare l’arrivo di DDB. Supportandoli, stai sostenendo un inizio sicuro della vita e reinventando un mondo più sano per ogni bambino. Speriamo che il tuo ♥ ️ possa fiorire con generosità ” hanno detto i genitori della piccola. Un gesto bellissimo.