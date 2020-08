Katy Perry a pochi giorni dal parto si mostra con l’intimo contenitivo e per l’allattamento (Foto)

Sono passati pochissimi giorni dal parto per Katy Perry e la pop star ha voluto lanciare un altro messaggio body positive mostrandosi con i mutandoni contenitivi e il reggiseno per l’allattamento. Foto che Katy Perry ha scattata dal suo bagno e postato tra le storie Instagram. Niente di più vero e le mamme che hanno appena partorito lo sanno bene. Sanno che la pancia non va via subito, tranne alcuni casi fortunatissimi. Sanno che ci sono non solo tutte le forme post parto, i dolori, la stanchezza unita alla forza incredibile, ma anche il seno enorme e il bebè da allattare. Niente di semplice ma tutto è così meraviglioso che vale la pena anche di essere ammirato. Sono tante le vip, le celebrità, che si mostrano già quasi perfette poco dopo il parto. Un messaggio sbagliato a cui si aggiungono le critiche di chi invece nota le altre mamme con smagliature, pancetta e forme normalissime.

KATY PERRY E IL SUO VERO ASPETTO POST PARTO

La dolce Daisy è nata il 27 agosto e siamo certi che Orlando Bloom avrà ammirato ancora una volta la sua Katy per l’ultima storia. Paladina del body positive non è la prima volta che Katy Perry sceglie di schierarsi per le donne. Lei che ha sempre voluto e saputo di rappresentare tante persone, lei che da donna che non è una modella perché formosa, ma che sa bene quanto sia importante che la gente possa riconoscersi in lei.

Si è presentata così, autentica più che mai: un selfie davanti allo specchio, i capelli un po’ in disordine, mutandoni contenitivi per la pancia che presto tornerà come prima; reggiseno adatto a chi ha appena partorito. Non esiste immagine più vera, lo sanno bene le mamme. Anche questo periodo va vissuto con molta serenità e non da super donne ma donne vere che hanno bisogno del tempo necessario.