Ligabue commenta le foto del cantante che bacia un uomo: “Non sono io, occhio alle fake news”

Ligabue ha deciso di dire in qualche modo la sua su un gossip che si è scatenato questo fine settimana. Sul portale Dagospia infatti è stata pubblicata una foto che, a detta di Alberto Dandolo, mostrerebbe un famosissime cantante che non ha mai fatto coming out, mentre bacia un uomo. Le foto sarebbero arrivate sulle scrivanie di tutti i direttori di giornali e riviste importanti ma a quanto pare, al momento, nessuno ha voluto pubblicarle. Da alcuni dettagli, dai capelli ai braccialetti, qualcuno ha ipotizzato che il cantante potesse essere Ligabue.

E così l’artista ha deciso di dire la sua. In un video trasmesso in esclusiva da Repubblica.it viene mostrata una sorta di gag creata ad hoc dal cantante che invita tutti a stare attenti alle fake news e alle notizie non verificate che circolano in rete.

LIGABUE SMENTISCE DI ESSERE IL FAMOSO CANTANTE CHE BACIA UN UOMO

“Non pensavo tu fumassi!”, dice recitando Massimo Cotto, rivolgendosi al cantante, “se comincio te lo dico...”, replica Ligabue. “Ma non sapevo neanche tu indossassi quel tipo di camicie”, continua il giornalista. Ligabue: “Vale come per quella precedente!”. Cotto: “…neanche le catene da rapper, sui jeans a vita bassa… larghi”. “I jeans larghi no ma forse la catena mi piacerebbe anche, forse, da usare contro qualcuno, sì”. Quindi non eri tu? “NO! N-O-N ERO IO”, scandisce bene le parole Ligabue. “Piuttosto la domanda è: ‘Ma quello di spalle eri… tu?!’”. Gli applausi e risate riempiono il teatro.

Il cantante ha poi cambiato tono volendo anche lanciare un messaggio a chi c’era in sala e ha precisato: “Quello che voglio far sapere un po’ a tutti è che il danno delle fake news non è solo nei confronti di chi ci finisce in mezzo ma anche di chi leggendole finirà a capire sempre meno dove finisce la verità e dove comincia la balla. Vi consiglio di tenere sempre di più le antenne alzate, non c’è altro modo se volete avere la vostra visione del mondo vicino a una visione del mondo sana.”