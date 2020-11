Paola Cortellesi per Gigi Proietti: “Sei stato il nostro faro, la strada da percorrere”

Inizia con il sorriso il ricordo di Paola Cortellesi per il maestro Gigi Proietti ma non può che concludersi co la grande commozione di tutti. Si prova a sorridere con le sue battute, si prova a pensare a quello che è stato, ma il dolore per questo addio è grande per tutti, e le lacrime non si possono trattenere. Il saluto di Paola Cortellesi parte dai primi incontri con Gigi, da tutte quelle cose che insieme sono state fatte; da una attrice che ha avuto la grande fortuna di conoscere il maestro. Perchè la cosa che più è stata importante e lo sarà, è sapere di aver passato del tempo prezioso con Gigi.

Dalle risate agli insegnamenti: tutto questo è stato ed è Gigi, per tutti i fortunati che come Paola, lo hanno conosciuto.

LE PAROLE DI PAOLA CORTELLESI PER GIGI PROIETTI

Le parole di Paola dal teatro Globe di Roma che sarà intestato proprio all’attore:

Ricordo nitidamente il momento in cui in platea al Sistina ho pensato che avrei voluto fare questo mestiere: era per lui. Gli ho raccontato queste cose quando l’ho conosciuto: sono certa di essere stata l’ennesima. Un privilegio l’ho avuto, quello di poter passare del tempo insieme, ridere a crepapelle senza ritegno insieme a un maestro. Con lui si poteva, perché ogni volta aveva la mia età. Negli anni ogni suo consiglio è stata la spinta a fare del mio meglio.

E ancora, un altro estratto del discorso di Paola Cortellesi:

Nessuno potrà mai togliervi i ricordi di una vita vissuta con lui, la vita vera la vita reale. Vi ha dato le gioie ineguagliabili di un compagno e di un papà. Per tutti noi altri è stato un faro, ci ha mostrato l’arte, il sogno, la strada da percorrere. Oggi a proteggervi c’è un esercito armato di riconoscenza, che lo amerà sempre e non lo dimenticherà mai

