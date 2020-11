Nancy Brilli ricorda Gigi Proietti da Verissimo

Sono e sono stati giorni difficili per chi lo ha conosciuto. Il dolore per la morte di Gigi Proietti è davvero troppo grande. Un vuoto incolmabile quello che ha lasciato per tutti, ma soprattutto per la sua famiglia e per gli attori e le attrici che hanno lavorato al suo fianco, che lo hanno avuto come maestro. Tra questi anche Nancy Brilli che lo ricorda con grande commozione dal salotto di Verissimo. L’attrice sarà protagonista della puntata di domani, 7 novembre 2020 e nella sua intervista con Silvia Toffanin parlerà anche di quello che ha rappresentato Proietti nella sua vita.

A una settimana di distanza dalla puntata più difficile della sua vita, Silvia Toffanin torna in onda, con ancora il cuore spezzato per la morte della sua mamma. Ma non molla e va avanti, con la professionalità che la contraddistingue.

NANCY BRILLI DA VERISSIMO RICORDA IL MAESTRO GIGI PROIETTI

Le parole di Nancy Brilli nello studio di Verissimo:

È stata una settimana difficile. Gigi per me era quello che era per tutti, un maestro, un grande attore, una colonna portante dello spettacolo italiano e una persona di grande cultura, ma portata con estrema naturalezza e umiltà. Sapeva apprezzare il talento ed era molto generoso con gli attori che lavoravano con lui.

E ancora:

Poi era un amico che mi ha fatto tanto pensare e tanto ridere. Mi piace credere che torneremo a unirci e a far parte di un’unica energia.

Parole di affetto e di stima anche quelle di Nancy Brilli che non poteva non ricordare un maestro e un amico, una persona che resterà per sempre nel suo cuore.

Nancy Brilli è una delle tante ospiti della puntata di Verissimo di domani, tra gli altri anche Guenda Goria fresca fresca di eliminazione dalla casa del GF VIP 5.