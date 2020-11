Iva Zanicchi si aggrava: ricoverata in ospedale a causa della polmonite

E’ la stessa Iva Zanicchi a fare una sorta di bollettino giornaliero di quelle che sono le sue condizioni di salute anche per rassicurare tutte le persone che le vogliono bene e che non possono avere contatti con lei. Quando un paziente entra in un ospedale covid, non può ricevere nessuna visita e spesso è difficile anche avere delle notizie, vista la grande mole di lavoro che i nostri medici sono costretti a fare. Pochi giorni fa la cantante aveva annunciato di essere positiva al covid 19 sempre con un video con il quale spiegava quelle che erano le sue condizioni di salute. Era fiduciosa, continuava a non perdere il sorriso. Ma la Iva che vediamo oggi in video è ben diversa e anche se c’è tanta voglia di mostrarsi sorridente, le cose non sono facili. Le sue condizioni di salute a causa del covid 19 si sono aggravate e infatti è stato necessario il ricovero in ospedale. Iva ha una polmonite bilaterale, purtroppo quindi le sue condizioni non sono buone. Ma i medici sono fiduciosi e la invitano a stare tranquilla, anche per questo Iva condivide qualche minuto sui social, con il video in cui dà questa sorta di aggiornamento, con le tante persone che la seguono.

IVA ZANICCHI RICOVERATA IN OSPEDALE CON LA POLMONITE: LE ULTIME NOTIZIE

“Cari amici purtroppo sono finita all’ospedale di Vimercate” ha detto Iva Zanicchi nel suo video, con la voce molto provata. “Io sono fiduciosa, io lo so che ce la farà però sentirselo dire…” ha detto Iva nel suo video. “Quando arriva la sera entro in crisi ma credo che qui mi cureranno bene, sono tutti molto carini” ha continuano la cantante.

Sono in ospedale, vi faccio vedere i miei angeli custodi oggi c’è una bellissima giornata fuori… voi mi dite che ce la farò, io lo so, ma sentirselo dire fa un certo effetto. Grazie a tutti per i vostri messaggi!

Vi abbraccio forte e un bacio

ha scritto Iva nella didascalia che accompagna il video. A lei il nostro in bocca al lupo più grande.