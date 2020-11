Gerry Scotti torna a casa e ringrazia tutti per l’affetto ricevuto e i medici che lo hanno curato

Finalmente oggi una bellissima notizia! Lo aveva anticipato già ieri Mara Venier nella diretta di Domenica IN: Gerry Scotti sta meglio ed pronto a tornare a casa! E così è stato. Il conduttore è stato dimesso poche ore fa dall’ospedale, dove era stato ricoverato a causa del covid 19, ed è tornato a casa. Una delle notizie che ci fanno più piacere in queste giornate caratterizzate purtroppo dall’aumento di contagi e dal numero di vittime che cresce di giorno in giorno. Gerry ha subito voluto ringraziare tutte le persone che in questo periodo hanno dimostrato affetto. Non solo, le sue parole sono rivolte anche alle persone che ha conosciuto in questi giorni difficili durante i quali ha lottato contro il covid 19.

GERRY SCOTTI TORNA A CASA: LE SUE PRIME PAROLE SUI SOCIAL

Le parole di Gerry Scotti sui social non appena rientrato a casa:

A casa, finalmente. Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me. Un abbraccio a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza: non vi dimenticherò

Di certo la testimonianza di Gerry, qualora avesse voglia di darla al suo pubblico, sarà importante per far capire che con questo virus non si scherza e che bisogna continuare a stare attenti, senza abbassare la guardia. Noi adesso ci auguriamo che Gerry torni in forma il prima possibile e che possa riprendere i suoi impegni: dalle ultime puntate di Caduta Libera da registrare alle ultime puntate di Tu si que vales. Non vogliamo sentire la sua mancanza! Tantissimi sui social i messaggi per Gerry, tra i primi quello di Rudy Zerbi che ha commentato: “Sono felice come un bambino al luna park!! Bentornato amico mio!“.

Da parte nostra quindi un caro abbraccio e un altro grande in bocca al lupo perchè probabilmente non è ancora finita!