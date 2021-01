Kim Kardashian resta senza fede al dito: si avvicina il divorzio con miliardi da spartire (Foto)

Dovevano essere una delle coppie più seguite ma tra Kim Kardashian e Kanye West c’è adesso solo il divorzio in arrivo (foto). Le speranze che la coppia potesse restare salda erano davvero poche, poi Kim ha tolto la fede e adesso con un altro scatto conferma che il simbolo del loro amore non c’è più. Niente fede al dito per la Kardashian mentre Kanye resta in silenzio. Le curve sono sempre le stesse, lei le mostra con cura, così come con cura mostra la mano libera da qualsiasi legame. Già il 5 gennaio aveva pubblicato la foto senza anello per poi eliminarla da Instagram ma a distanza di una settimana sembra avere le idee chiare, il matrimonio con il papà dei suoi figli è finito.

KIM KARDASHIAN E’ LA SUA LINEA DI INTIMO CONTENITIVO A DARLE SODDISFAZIONI

Sembra ormai certo che il matrimonio tra Kim e Kanye è finito e a lei non resta che dare tutto il suo amore ai bambini, alle sorelle, all’adorato lavoro. Tutto sembra ormai ufficiale, è bastata una sola occhiata ai suoi follower per capire che l’ultimo scatto preannuncia il divorzio dell’anno.

Un divorzio in cui la ex coppia dovrà dividersi un bel po’ di dollari, dovrà spartire miliardi di dollari e poi c’è l’affidamento dei figli da concordare, la parte più dolorosa.

Nessun commento da parte di entrambi, un divorzio è pur sempre un fallimento e il loro momento deve restare privato. Kim Kardashian però continua a mostrarsi come sempre, tra scatti sexy e momenti di famiglia, fa parte del suo lavoro, ma niente è casuale, nessuno scatto spontaneo. La fede nuziale non c’è più e lei vuole dirlo a tutti.

In 6 sembravano la famiglia più solida, quattro figli e il loro amore ma in un anno tutto è precipitato e adesso tutti sanno che sta per finire.