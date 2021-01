Demi Moore in passerella col volto trasformato: ritocchino o make up? (Foto)

58 anni e Demi Moore è sempre bellissima ma in passerella durante la Fashion Week parigina il suo volto è apparso a tutti trasformato (come mostra la foto in basso). I suoi zigomi, forse anche le labbra, c’è qualcosa di profondamente diverso e tutti hanno notato che è l’effetto del “risucchio” quello che si nota. Ma come ha fatto Demi Moore, cosa ha fatto? Merito o colpa di un ritocchino o del make up? Un chirurgo che ha esagerato con un riempimento o un trucco semplicemente di grande effetto? La scollatura era mozzafiato, il suo passo ha incantato già a distanza. Acconciatura elegante che ha raccolto i suoi capelli corvini; tutto perfetto per la star di Hollywood ma sui social inevitabilmente i commenti era per lo più sui suoi zigomi, sulle guance, sulla bocca.

DEMI MOORE E FORSE IL RITOCCHINO ESAGERATO

Non c’è conferma di un ritocchino, di un filler o di ogni altra cosa, Demi Moore è però finita sotto la lente di ingrandimento e Vanity Fair ha chiesto aiuto a un medico estetico, Riccardo Midollo, Anche lui non è certo se si tratti di trucco o di ritocchini, o forse è solo diplomatico. Ha commentato: “Se non è solo l’effetto del trucco probabilmente si tratta di ritocchini effettuati in tempi recenti e ancora in fase di assestamento. Le opzioni sono varie: Demi Moore potrebbe aver fatto un lifting chirurgico, per l’effetto super tirato della parte inferiore del viso. O solo un trattamento di medica estetica, il cosiddetto face contouring, con riempimento (filler di acido ialuronico) realizzato sia sulla zona dell’arcata zigomatica, che lungo il profilo mandibolare, come si evince dal mento iper pronunciato”.

L’attrice potrebbe anche avere rimosso gli accumuli di grasso a livello delle guance, cosa che sembra abbia fatto anche Angelina Jolie. Il dubbio resta ma intanto le foto di ieri e oggi mostrano la trasformazione e qualcuno stenta a riconoscere la meravigliose Demi Moore.