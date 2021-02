Demi Lovato documentario, il periodo buio tre ictus e un attacco di cuore: “Adesso sono rinata”

Demi Lovato ha vissuto un periodo veramente brutto. Dopo due anni dal buio più totale, l’artista ha deciso di raccontare tutto attraverso la pubblicazione di un documentario intitolato Dancing with the devil. Si tratta di quattro puntate in cui Demi, i suoi parenti e i suoi amici, parleranno di quello che la Lovato ha dovuto affrontare. Tutto iniziò nel 2018, quando il 24 luglio TMZ annunciò che la cantante era stata trasferita d’urgenza in ospedale a causa di una overdose. Il trailer di Dancing with the devil è già stato pubblicato sul web suscitando le reazioni dei fan che in questi ultimi anni sono stati particolarmente vicini alla loro beniamina. Non si aspettavano infatti di poter scoprire così tanti dettagli sui problemi di salute avuti dalla loro beniamina ma allo stesso tempo sono felici che la Lovato si sia aperta, raccontando del dramma affrontato.

Demi Lovato pubblica un documentario e racconta il periodo più oscuro della sua vita

“Sono passati due anni da quando mi sono trovata faccia a faccia con il punto più oscuro della mia vita. Per la prima volta, potrete vedere la mia cronaca di lotta e guarigione in corso, dal mio punto di vista” sono queste le parole che Demi Lovato rivolge ai suoi fan nel trailer del documentario. “Ho avuto tre ictus. Ho avuto un attacco di cuore. I miei medici hanno detto che avevo al massimo 5 ai 10 minuti. Ho superato un limite che non avevo mai superato” ha spiegato l’ex stellina di Disney Channel. “La verità è che ho avuto così tanto da dire negli ultimi due anni che volevo mettere le cose in chiaro su quello che era successo. Ho avuto molte vite. Come il mio gatto, sai? Sono alla nona vita” ha raccontato Demi Lovato. Una vera e propria rinascita e voglia di voltare pagina per l’attrice e cantante: “Adesso sono rinata, sono tornata per fare quello che amo e fare della nuova musica”.

Dove e quando vedere Dancing with the devil, il documentario di Demi Lovato

Quando e dove vedere Dancing with the devil con Demi Lovato? Il documentario è un originale Youtube e l’appuntamento è proprio sulla piattaforma online per il 23 di marzo.

Intanto vi lasciamo il trailer per capire di più rispetto a quello che vedremo: