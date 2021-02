Clementino dall’ospedale informa dell’intervento subito

Una foto dal letto d’ospedale ed è Clementino ad avvisare tutti che ieri ha subito un intervento. Il rapper sta benissimo, non ha specificato il problema di salute, l’operazione subita ma il suo sorriso e le sue parole confermano che, come dice lui, “E’ tutt appost!”. Un piccolo intervento alla clinica Malzoni di Avellino e immediato è stato l’affetto con cui tutti hanno inondato Clementino. Il rapper è sulla scena musicale da tanti anni ma non c’è dubbio che il ruolo di giudice e vocal coach nella prima edizione di The Voice Senior l’abbia reso noto in tutta Italia e tra ben più di una generazione: non solo chi ama il rap, ma anche chi cerca la leggerezza e l’allegria che lui sa proporre al pubblico.

CLEMENTINO ALLA CLINICA MALZONI DI AVELLINO

“Ieri ho subito un piccolo intervento ad Avellino. Tutt appost !! Vi leggo” ha scritto Clementino informando tutti prima che arrivassero altri magari facendo preoccupare i fan. “Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicino. A tutti gli amici che mi hanno videochiamato, messaggiato, a chi mi ha mandato dei fiori” grande l’affetto per il rapper campano che sereno dopo l’intervento ha ringraziato i medici della clinica: “Grazie Dott Domenico Marra, Dott Pasquale Scafuri, e tutto lo staff medico e paramedico della Clinica Malzoni Avellino”.

Stasera lo vedremo tra i protagonisti del programma condotto da Stefano De Martino su Rai 2. Ovvio che Stasera tutto è possibile sia registrato. In più la puntata della scorsa settimana non è andata in onda, la vedremo infatti stasera, quindi si tratta di una registrazione di ben più di qualche giorno fa.

Il rapper dà appuntamento a stasera per un pieno di risate, potrà farle anche lui guardando Step in tv, perché tutto è andato nel migliore dei modi in sala operatoria, era solo un piccolo intervento.