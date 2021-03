Simona Ventura positiva al covid 19: salta Sanremo 2021, l’augurio di Amadeus

Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno nella conferenza stampa di Sanremo 2021 di questa mattina. Simona Ventura è risultata positiva al covid 19 e per questo non potrà essere protagonista nella serata di sabato sera. Per lei Amadeus aveva pensato a un ritorno in grande stile sul palco di Sanremo e invece purtroppo non potrà esserci. E’ stato lo stesso Amadeus a dare la notizia pochi minuti fa nella diretta della conferenza si Sanremo. “Purtroppo facciamo i conti con il covid 19, devo dare una notizia che riguarda una persona che non potrà esserci. Purtroppo Simona Ventura è risultata positiva al covid 19 e non potrà essere a Sanremo. Lei è disperata, dispiaciutissima” ha detto Amadeus commentando quanto sta accadendo in questa edizione davvero unica del Festival.

Il direttore artistico di Sanremo 2021 fa il suo grande in bocca al lupo a Simona, seguito da un caloroso applauso di tutti i giornalisti presenti in sala stampa.

Simona Ventura positiva al covid 19: salta Sanremo 2021

La conduttrice al momento non ha ancora commentato la notizia dai social ma Amadeus si è detto davvero molto dispiaciuto. “Spero che faremo qualcosa insieme presto” ha detto il direttore artistico che era pronto a fare grandi cose sul palco in finale con Simona Ventura!

La Ventura aveva commentato in questi giorni con grande felicità la sua partecipazione a Sanremo 2021, con video, foto e messaggi.

Anch’io non vedo l’ora di rivederti @giovanna_e_amadeus !!! I bei tempi che abbiamo vissuto non ce li toglierà nessuno e neanche l’emozione di riviverci sul palco più famoso d’Italia !!

In conferenza stampa Claudio Fasulo ha spiegato che non ci saranno altri ritiri. I tamponi dicono che si può andare avanti e si va in finale così. Ci saranno tutti, almeno i BIG.