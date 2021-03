Luca Zingaretti lascia lo Spallanzani guarito dal covid 19

E’ una storia sui social a raccontare la “storia” degli ultimi giorni di Luca Zingaretti. Anche lui è stato colpito dal covid 19 e anche lui ha dovuto combattere contro questo maledetto virus. Mentre su Rai 1 andava in onda l’ultimo episodio de Il commissario Montalbano e il pubblico si divideva sulle scelte di Salvo, nella fiction, l’attore era invece in ospedale, dove riceveva le cure del caso. Oggi per fortuna si torna a casa e Zingaretti ha deciso di ringraziare tutti per quello che è stato fatto nei giorni in cui è stato in ospedale. «Torno a casa. Grazie a tutti per le cure e per l’affetto. Una parte di me resta accanto a chi è ancora qui a lottare» ha scritto l’attore sul suo profilo instagram. Con una foto del suo letto, con le valigie pronte per lasciare l’ospedale, Zingaretti è pronto per tornare a casa e riabbracciare la sua famiglia.

In questo momento in cui mezza Italia parlava dei successi clamorosi di Luisa Ranieri, nei panni di Lolita Lobosco e degli ascolti da record per l’ultimo episodio di Montalbano, Luca affrontava in ospedale una delle sfide più difficili della sua vita.

Il saluto di Zingaretti al suo Montalbano

Il 9 marzo uno degli ultimi post sui social di Zingaretti: