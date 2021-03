Che emozione Samuele che balla mentre Michele Bravi canta Il diario degli errori (VIDEO)

Questa volta la puntata di Amici Specials non la apre Maria de Filippi ma per il quarto appuntamento lascia il posto a Michele Bravi, vero protagonista del quarto episodio in catalogo su Amazon Prime Video. Il cantante parla con i ragazzi, si apre con loro e gli racconta un pezzetto della sua vita. Chi segue Amici 20 sa bene della passione che Samuele ha per il cantante, non a caso, dopo le prime note de La vita breve dei coriandoli, Sam scoppia a piangere, davvero troppo commosso per l’esibizione alla quale sta assistendo. E così Michele chiede al ballerino di Veronica Peparini se la sente di esibirsi insieme, in questo duetto speciale che, pochi minuti dopo, impazza sui social, tante sono le emozioni che i due insieme hanno regalato.

Michele Bravi canta Il diario degli errori: Samuele balla (VIDEO)

Davvero una esibizione da non perdere, come vi mostriamo in questo breve video che abbiamo trovato sui social. Sam ha accettato l’invito di Michele di ballare mentre lui cantava la canzone e quello che abbiamo visto è stato davvero toccante tanto che tutti i compagni si sono emozionati e anche commossi.

Io sono completamente stravolta da quest’esibizione. La delicatezza della voce un po’ rotta dalla vita di Michele e l’intensità del messaggio che Samuele riesce a comunicare con le sue coreografie.

Questa è arte. Pura arte. #amici20 #michelebravi pic.twitter.com/3EEnduVZYV — Lai. (@ziaaLai) March 23, 2021

Michele avrebbe voluto abbracciare Samuele ma non ha potuto per via delle restrizioni del covid 19 ma ja trovato questa esibizione davvero unica e ha ringraziato il ballerino per questo momento unico.

Samuele è stato felicissimo di potersi esibire con Michele perchè era un suo grande sogno. Ne aveva parlato anche in un altro momento, quando il cantante era stato ospite nel sabato di Amici, e adesso ha realizzato un altro suo sogno! Non sappiamo se al serale di Amici 20, in diretta, vedremo delle esibizioni simili, ma questa è stata davvero magica.

Qui le parole di Michele Bravi ai ragazzi di Amici 20