Tutto il dolore dei grandi artisti per Milva: messaggi social per l’ultimo addio

E’ una giornata molto triste per il nostro paese. Ci lascia oggi Milva ed è lutto per il mondo della musica e dello spettacolo! Tantissimi i messaggi arrivati sui social dopo la notizia della morte della cantante. Dalla gente comune alle tante persone che l’hanno incontrata anche solo una volta. E poi ci sono le parole di chi invece è stato al fianco di Milva e ha condiviso con lei molto. Ci sono i ricordi degli artisti che hanno lavorato al suo fianco e che oggi le dicono addio.

Il dolore per la morte di Milva: l’addio e i messaggi sui social

Tra gli altri messaggi sui social anche quello di Cristiano Malgioglio che ricorda Milva con queste parole: “Sono troppo triste per esprimere il mio dolore, per la perdita di #milva , una amica, ma soprattutto la più grande Artista che il nostro Paese abbia mai avuto. Non so più cosa aggiungere. . . Non trovo le parole.” Un messaggio accompagnato da una bellissima foto che ritrae Cristiano al fianco di Milva con un bellissimo mazzo di rose rosse in mano.

Il giornalista Paolo Giordano la ricorda con queste parole: “Addio Milva, troppo sofisticata per essere solo pop, troppo sensibile per essere felice.”

Basta scorrere la timeline di Twitter o quella di Fb per leggere tantissimi messaggi di colleghi e big della musica italiana che ricordano Milva, il suo record di partecipazioni a Sanremo e il suo essere in tutto e per tutto una icona.

Un saluto anche da Barbara d’Urso con questo messaggio social