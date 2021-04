E’ morto il padre di Gabriel Garko: “Ciao papà fai buon viaggio”

Ha scelto tre foto Gabriel Garko per dire addio al suo papà, è lui ad avere scritto pochi minuti fa un post con la notizia della morte di suo padre. “Ciao papà… fai buon viaggio” poche parole e quei tre cuori rossi che parlano della sua famiglia. In uno scatto suo padre da giovane, la somiglianza è evidente e Gabriel Garko la sottolinea mentre sceglie anche le altre foto. Un’immagine dei suoi genitori giovanissimi, ancora un’altra, fino a quella più recente dove Gabriel è tra loro due, in posa, felice tra la mamma e il papà. Negli ultimi giorni Garko aveva confidato che il padre stava male, che al momento non c’era niente di più importante che restargli accanto, che il dolore, la preoccupazione superavano anche tutte le critiche che sta ricevendo.

L’ADDIO DI GABRIEL GARKO AL PADRE

“Nooo, Gabriel avevi bisogno di un buon angelo , ora ce l’hai non dimenticarlo mai” è il primo tra i messaggi ricevuti dall’attore, sono le parole di Eva Grimaldi che da anni e gli è accanto. Anche Gabriele Rossi appena ha saputo la notizia gli ha inviato un cuore rosso; non stanno più insieme ma il legame tra loro resta forte.

“Ti stringo forte amico mio” scrive Asia Argento. Marco Carta cerca di fargli coraggio, è un dolore che lui conosce bene. Anche Rosalinda Cannavò gli è accanto: “Un abbraccio fortissimo, mi dispiace tanto! Ti voglio bene”. Tantissimi i messaggi di condoglianze per Gabriel Garko, per la perdita del padre.

“Mio padre non sta bene” aveva confidato solo pochi giorni fa ma più volte ha parlato dei suoi genitori raccontando anche che l’hanno sempre sostenuto in ogni modo: “Sono stati due genitori meravigliosi perché non mi hanno mai giudicato per alcun tipo di scelta che ho fatto e mi hanno sempre aiutato e coperto”.