Ginevra Nuti canta a Domenica IN per il suo papà: “Ci capiamo con gli occhi”

Che emozione la puntata di Domenica In di oggi 16 maggio 2021. Un grande compleanno con tanto amore e tanta amicizia arrivata fino nelle case degli italiani. Una festa speciale per Francesco Nuti con tantissimi colleghi, amici. Con la sua famiglia: in studio con Mara Venier la sua ex compagna, Annamaria Malipiero e madre di sua figlia Ginevra. E anche lei, che oggi è una donnina. Una figlia che ama moltissimo suo padre e che oggi ha fatto un dolcissimo regalo a Francesco Nuti, cantando insieme a Marco Masini. “Sarà, sarà, sarà, sarà per te. Tutto quello che è stato sarà per te

No no, no no. Adesso vieni fuori che io mica ti conosco. O forse lascia stare che mi sembra ancora presto” cantava Francesco Nuti nel 1998 e oggi quelle stesse parole le canta Ginevra per lui, per il suo compleanno.

Ginevra Nuti a Domenica In per un dolce omaggio a papà Francesco

“Papà è stabile, è a Roma con me, dove io sto continuando gli studi – ha raccontato la ragazza, oggi 22enne –. Io e lui riusciamo a capirci con gli occhi, con lo sguardo. Lui è sempre stato molto espressivo e ci capiamo. Mi riconosce, è contento quando vede me e quando vede la mamma”. Nel salotto di Mara Venier prima di commuovere tutti cantando con Marco Masini ha spiegato: “leggo a papà i messaggi inviati dalle tante persone che provano affetto nei suoi confronti e lo ricordano costantemente. Lui è molto contento di questo”.

Nello studio di Domenica IN anche la mamma di Ginevra ed ex compagna di Francesco Nuti.

Dal 2006, dal giorno dell’incidente domestico che ha cambiato per sempre la vita di Francesco Nuti, Annamaria prima e adesso Ginevra insieme a lei, cercano di stare il più possibile al suo fianco e di dimostrargli ogni giorno che passa tutto il loro amore.

Qui la dedica di Ginevra per il suo papà