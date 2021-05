Annamaria Malipiero l’ex compagna di Francesco Nuti: “Lotta ogni giorno, non molla”

E’ stato davvero un omaggio molto bello quello che Annamaria Malipiero, l’ex compagna di Francesco Nuti, sua figlia Ginevra e Mara Venier hanno fatto nella puntata di Domenica IN di oggi 16 maggio 2021. La dimostrazione che si può rendere onore a un grande artista anche senza speculare sul dramma di una malattia. Parlarne si, perchè purtroppo la condizione in cui vive il registra non è quella di una persona che sta bene, ma si può arrivare nelle case degli italiani senza morbosità e oggi anche grazie a Marco Masini e ai tanti amici intervenuti nel programma di Rai 1, questa missione è stata compiuta.

E’ stata poi Annamaria Malipero a parlare di quello che oggi succede nella vita del suo ex compagno, di come sta oggi Francesco Nuti. Lo ha fatto con delicatezza e dolcezza, anche grazie alla presenza di Ginevra che poi, in modo emozionante, ha cantante insieme a Marco Masini per il suo papà.

Francesco Nuti in una struttura continua a lottare: le parole di Annamaria Malipiero

“Io e Francesco ci siamo separati quando nostra figlia Ginevra iniziava la seconda elementare. Apprezzo molto il rispetto che tu, Mara, hai avuto nei confronti di Francesco, che altri non hanno avuto. Tra me e lui c’è un rapporto d’intesa straordinario, percepisco amore da parte sua. I suoi occhi si riempiono d’amore, di gioia”.

Oggi Francesco Nuti ha bisogno di assistenza continua e per questo si trova in una struttura: “Lui è sereno e lotta ogni giorno, non ha mai mollato”. A proposito del rapporto con l’alcool racconta: “lo aiutava, soffriva di ansia e di depressione. La sua dipendenza è sorta quando ha raggiunto il successo, che ha faticato a gestire. In quei momenti non c’è niente e nessuno che possano aiutarti, se non sei tu il primo a credere di poter guarire”.

Non è la prima volta che l’attrice parla di questo rapporto in tv. Lo aveva fatto anche nel salotto di Caterina Balivo a Vieni da me, con parole molto toccanti.