Ginevra a Vieni da me, la figlia di Francesco Nuti si prende cura di suo padre ma non riesce a vedere i suoi film (Foto)

Occhi identici, stesso sguardo e Ginevra e Francesco Nuti li usano per parlarsi perché l’attore e regista purtroppo non si è più ripreso dal suo terribile incidente in casa (foto). Ginevra ospite oggi di Caterina Balivo ha ricordato com’era suo padre quando era piccola, stravedeva per lei, era molto premuroso, ricorda i momenti più belli insieme al parco. I suoi genitori si sono separati quando aveva tre anni ma hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto, poi ai suoi 7 anni tutto è cambiato. E’ cambiata la vita di Ginevra e quella di Francesco Nuti; una brutta caduta in casa, trauma cranico e tutto il seguito. Del suo papà le mancano le piccole cose, averlo nella sua quotidianità, nella vita privata e nella vita artistica. Le sarebbe piaciuto cantare e suonare con lui ma adesso ha a casa solo le tante chitarre del suo papà. Indimenticabile la canzone che Nuti portò a Sanremo “Sarà per te”, era dedicata a sua figlia, oggi è lei a dedicarla a Francesco.

PER GINEVRA NUTI C’E’ UNA MANCANZA CHE RESTERA’ PER SEMPRE

E’ dolcissima, è la sua prima intervista in tv, è bellissimo vederla e sentire parlare dell’attore che ci ha regalato tanto anche se per troppo poco tempo. Sua figlia si prende cura di lui da quando è maggiorenne, è la sua tutrice, lo fa con l’aiuto di sua madre. Le è sembrata la cosa più naturale da fare e ha voluto che Francesco si trasferisse da Prato a Roma, vicino a lei, così può vederlo più spesso, stargli accanto, leggergli anche i messaggi dei fan che non smettono di scrivere il loro affetto.





Le mancano i consigli che avrebbe potuto ricevere da suo padre, oggi da lui ha i sorrisi e sa bene quanto sia stato grande. Non riesce però a vedere i suoi film, ci ha provato da piccola e le causavano malinconia, forse crescendo ci riuscirà. E’ stata capace di indirizzare le energie negative in qualcosa di bello e ringrazia il resto della famiglia che l’ha aiutata a superare tutto, a essere serena. Si emoziona nel rivedersi pochi anni fa sul palco per la festa organizzata per i 59 anni di suo padre da Carlo Conti, Pieraccioni e gli altri, cantava Sarà per te.