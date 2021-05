Carla Fracci in gravi condizioni: la notizia del Corriere fa il giro del mondo

Ogni volta che arriva la notizia di un malore di un grande personaggio del mondo dello spettacolo si teme sempre che si possa trattare di una bufala. Ma purtroppo la notizia che si è diffusa in rete da qualche ora, trova riscontro su tutte le principali testate giornalistiche italiane. Carla Fracci non sta bene. La stessa della danza, la ballerina italiana più famosa al mondo non starebbe bene. Sarebbero preoccupanti le sue condizioni di salute. Pochissime le informazioni: tra i primi a dare la notizia delle condizioni di Carla Fracci, che sarebbero “gravi” è stato Il corriere della sera. I dettagli però sono davvero molto pochi, anche per questo in un primo momento si era pensato che si trattasse di una fake news. Purtroppo però la notizia è stata confermata e si attendono adesso altre informazioni circa le condizioni di salute dell’ètoile.

Carla Fracci in gravi condizioni: le ultime notizie

“Grande apprensione a Milano quando si è diffusa la notizia delle imprecisate ma gravi condizioni di salute in cui verserebbe Carla Fracci” – si legge sulla nota del Corriere della sera che continua – “Nata il 30 agosto 1936, una delle ballerine più famose di tutto mondo ed orgoglio milanese della Scala, dove ha studiato per anni danza ed ha debuttato nel corpo di ballo nel ’55 ottenendo subito strepitosi successi: il suo debutto trionfale risale al 31 dicembre ’55. Da allora la Carlina, come la chiamano tutti, non ha smesso di viaggiare, esibirsi, collezionare ovazioni, fiori, premi, danzando coi più illustri partner della scena mondiale, da Rudolf Nureyev a Vassiliev, da Baryshnikov a Bortoluzzi, da Murru a Bolle, collezionando 200 immortali personaggi“.

Di umili origini, il padre era alpino e la madre operaia, Carla con il suo talento cristallino conquistò i teatri più importanti del mondo fino ad essere eletta nel 1981 “prima ballerina assoluta” dal New York Times.

Carla Fracci, 84 anni, sarebbe quindi in condizioni gravi ma in nessuna nota diffusa questa mattina, si parla della tipologia di malessere che ha colpito la ballerina. Non sappiamo se si trovi in ospedale, se sia stata operata. Niente al momento trapela.