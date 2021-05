Ai funerali di Carla Fracci è straziante l’abbraccio tra il marito e il figlio

L’ultimo saluto alla divina Carla Fracci, i funerali della regina della danza, la cerimonia che abbiamo potuto seguire in diretta su Rai 1. Tutti volevano lasciare andare via Carla Fracci con una preghiera o con un ultimo pensiero, a lei che ci ha educato alla bellezza dell’arte; oggi è difficile per chi la conosceva bene raccontarla. E’ il momento del dolore e lo è soprattutto per la sua famiglia. In chiesa il marito, il figlio, i nipoti, la nuora, tutte le persone che ogni giorno le erano accanto, si sono stretti uno all’altro, impossibile trattenere le lacrime per Francesco Menegatti, per suo padre Beppe, per i due uomini che continueranno per sempre ad amarla e ad essere un po’ più soli, senza Carla.

TENERISSIMI I NIPOTI CHE ABBRACCIANO IL NONNO

In chiesa i nipoti di Carla Fracci abbracciano il papà e il nonno, conoscono il loro dolore, cercano di essere forti. La forza della famiglia di Carla Fracci è nell’abbraccio continuo, lo stesso abbraccio che dopo il rito funebre unisce padre e figlio, il marito e il figlio di Carla Fracci.

“Sei riuscita a fare amare a tutti un’arte che sembrava riservata solo a un gruppo di eletti portando la tua infinita grazia nei piccoli centri dove ti serbano un ricordo e una riconoscenza immutati. Non hai esitato a dividerti. Hai portato la danza in televisione grazie anche a Beppe tuo compagno di vita” sono solo alcune parole di chi oggi in chiesa ha voluto salutare Carla Fracci per l’ultima volta facendo a lei un omaggio.

L’ultimo viaggio di Carla Fracci, l’addio di Milano alla sua regina ed è impossibile non commuoversi rivedendo le tante immagini della sua arte ma anche quegli abbracci che danno il senso del vuoto che lascia. La carezza di Francesco alla bara dalla mamma, Beppe sostenuto dal nipote con il suo cappellino nero.