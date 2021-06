Diego dalla Palma confessa: “Picchiato da un mio ex fino a perdere conoscenza”

E’ una intervista molto forte quella che Diego Dalla Palma ha rilasciato a Francesco Canino. Dalle pagine del Fattoquotidiano.it, Dalla Palma si racconta e rivela anche molti aspetti inediti della sua vita privata. Ma c’è un racconto in particolare che ha lasciato senza fiato. E riguarda un momento difficile vissuto, quattro anni fa. L’imprenditore si apre e racconta di quando un uomo lo picchiò, così forte tanto da perdere conoscenza. Al coraggio di denunciare questa persona però, non è seguita quella che forse doveva essere la giusta pena, visto che l’uomo in questione, è oggi libero.

La confessione di Diego dalla Palma: picchiato da un ex

Ci sono state tre storie molto importanti nella vita di Dalla Palma, una con una donna, che si chiama Anna e poi ci sono due uomini dei quali non fa il nome, pare infatti che non vogliano essere citati. “Sono stato molto amato da alcune persone che non potevo amare” ha detto Diego.

E poi ci sono state anche relazioni finite in modo diverso.

“Se sono stato vittima di manipolazioni affettive? Sì, purtroppo. Non mi sono accorto che alcuni uomini sono stati con me solo per ciò che potevo portare loro a livello di contatti sociali. L’ho trovato squallido” ha raccontato l’imprenditore nella sua intervista a Francesco Canino.

E ancora parla di uno dei momenti più scioccanti della sua vita: “c’è un uomo che mi ha picchiato quattro anni fa. Fu uno shock enorme, mi ha picchiato fino al punto di farmi perdere conoscenza. Quell’uomo è stato denunciato ma grazie alla legge se ne sta tranquillamente in giro per l’Italia. Non ho paura di rivederlo. Una sola cosa mi fa paura: lo stordimento, il non capire chi sono, il dipendere da altri. Se avessi delle avvisaglie in questo senso, farei una scelta precisa: andarmene.”