Funerali di Raffaella Carrà, corteo e camera ardente: l’ultimo saluto durerà tre giorni

Tre i giorni per dire addio a Raffaella Carrà ma dove e quando avranno luogo i funerali, come potremo dare l’ultimo saluto all’artista scomparsa ieri. E’ stato necessario un po’ di tempo per organizzare tutto e le ultime notizie sulla camera ardente e il corteo funebre sembrano definite. L’addio alla Carrà sarà anche un modo per celebrarla. Nessuno sapeva della sua malattia se non gli stretti collaboratori, gli amici di una vita, i nipoti. Raffaella Carrà non ha voluto che il suo pubblico avesse di lei come ultimo ricordo quello del dolore. Ci ha dato così tanto nei suoi varietà, nei suoi spettacoli, nelle canzoni, nei passi di danza a cui non ha mai rinunciato che la sua morte ha colto di sorpresa e rattristato tutti. Domani ci sarà un corteo funebre che toccherà varie tappe, poi la camera ardente resterà aperta giovedì 8 e venerdì 9 per poi giungere ai funerali presso Santa Maria in Ara Coeli in Campidoglio.

LE ESEQUIE DI RAFFAELLA CARRA’, I DETTAGLI DELL’ULTIMO SALUTO ALLA REGINA DELLO SPETTACOLO ITALIANO

Raffaella Carrà è morta alle 16:20 del 5 luglio, aveva 78 anni, tutti l’attendevano ancora in tv ma la malattia l’ha portata via. Tre giorni dedicati a lei iniziando dal corteo funebre che partirà forse dalla clinica Villa Rosario, dopo si trovano adesso le sue spoglie. Il corteo si fermerà all’Auditorium Rai del Foro Italico, alla sede Rai di via Teulada 66, al Teatro delle Vittorie, alla sede Rai di Viale Mazzini e al Campidoglio.

La camera ardente sarà allestita proprio in Campidoglio presso la Sala Promoteca con apertura prevista dalle 18 a mezzanotte. Sarà aperta quindi anche l’8 luglio dalle 8 alle 12 e poi dalle 18 fino a mezzanotte.

Alle 12 del 9 luglio la funzione funebre a Santa Maria in Ara Coeli in Piazza del Campidoglio. Ovvia la diretta televisiva per permettere a tutti dare sul piccolo schermo l’ultimo saluto a Raffaella Carrà.