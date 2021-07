Tiziano Ferro non pubblica nemmeno una foto con Raffaella Carrà e spiega il motivo

Appena sveglio Tiziano Ferro ha appreso della morte di Raffaella Carrà, un dolore immenso per il cantante che la conosceva bene. Tiziano Ferro conserva tante foto con la Carrà ma non ne pubblica nessuna. Per dirle addio non sceglie nessun post, nessuno scatto insieme, nemmeno un’immagine di Raffaella da sola e spiega il motivo della sua scelta. Mentre tutti fanno a gara per trovare la foto giusta con Raffaella Carrà lui si chiude nel suo dolore, riguarda le foto in due e pensa che nessuna sia in grado di esprimere abbastanza. Era il 2007 quando il cantautore dedicava all’artista che abbiamo perso ieri una canzone. “E’ Raffaella è mia” il quarto singolo estratto del disco “Nessuno è solo”; nel videoclip Raffaella Carrà balla con lui. Era un mito per tutti e Tiziano con quel mito ha vissuto tanti momenti importanti, era una cara amica.

TIZIANO FERRO E IL DOLOROSO POST PER RAFAFELLA CARRA’

E’ tra le storie Instagram che Tiziano Ferro ha scritto su un fondo nero: “Mi sono svegliato stamattina e mi fa stare male ricordare l’ultima volta che abbiamo riso come matti. Ho tante foto con te, ho miliardi di ricordi bellissimi ma non ne pubblicherò neanche uno – per poi aggiungere la spiegazione della sua scelta – Perché nessuna di quelle foto sarà mai abbastanza per esprimere quello che provo, e il mondo intero con me. Ciao Raffaella, con tutto l’amore possibile. Tiziano”.

Rende chiaro il suo pensiero, lei era gigante sul palco, in tv, in ogni sua creazione, ma allo stesso modo lo era anche nella vita privata, cos’ lontana dall’essere diva. Anche nel momento in cui ha saputo della malattia e che non le sarebbe rimasto molto tempo è stata fedele a se stessa, ha donato l’assenza della malinconia, del dispiacere, del dolore, al suo pubblico. Tuti lo abbiamo scoperto solo ieri, anche Tiziano.