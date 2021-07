Flavio Insinna al Teatro delle Vittorie per Raffaella Carrà con gli applausi senza fine (Foto)

Flavio Insinna e tanti mazzi di fiori gialli, tante persone comuni e collaboratori accolgono Raffaella Carrà al Teatro delle Vittorie, altro luogo carissimo a lei. “Va via senza fare rumore ancora una volta elegante” commenta Insinna che commosso racconta il momento in cui ha saputo della morte di Raffaella Carrà. Stava lavorando e ha letto la notizia, ha pensato fosse un brutto scherzo, l’ha sperato ma poi ha capito che era tutto vero ed era accaduto all’improvviso perché lei ha voluto dare anche questo: andare via senza alcun rumore. Era una donna senza passerelle, capace di stare lontana dalle luci della ribalta nonostante tutti volessero sempre una foto con lei. Il Teatro delle Vittorie è la tappa del corteo partito da casa di Raffaella e giunto all’Auditorium e poi agli studi Rai di via Teulada.

AL TEATRO DELLE VITTORIE APPLAUSI SENZA FINE PER RAFFAELLA CARRA’

“Da oggi siamo ancora più soli e lo sappiamo, abbiamo la fortuna di avere ore e ore di materiale straordinario. Il mondo sarebbe migliore se cantassimo sempre le canzoni di Raffaella Carrà, se vivessimo tutti all’insegna di quello che ci ha insegnato e spiegato sarebbe un mondo migliore e bello. Lo dico anche ai giovani che vogliono avvicinarsi a questo mestiere che si sono tante ore di lavoro da vedere… Lei è assolutamente un faro” commenta Insinna mentre il feretro nell’auto con Sergio Iapino fatica a lasciare il teatro per raggiungere viale Mazzini.

Stefano Coletta attende Raffaella Carrà alla sede Rai: “Ho un ricordo di un condensato di vera allegria e di vera vitalità”. Arriva il feretro e Coletta, il presidente della Rai bacia l’auto con la mano. Sergio Iapino manda un bacio al cavallo della Rai, lo fa per la sua Raffaella. Anche qui applausi che non si fermano, gratitudine e riconoscimento anche da parte di chi l’ha vista solo transitare per gli studi di viale Mazzini.