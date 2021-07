Funerali di Raffaella Carrà in diretta televisiva: Rai e Mediaset salutano la stella

Oltre 2 milioni di persone ieri davanti alla tv per seguire il corteo funebre che ha visto la salma di Raffaella Carrà arrivare nei luoghi tra i più importanti per la sua carriera televisiva, almeno in Italia. Tante le fermate davanti ai posti in cui la Carrà ha lavorato, regalando pietre miliari della televisione italiana. Dal Teatro delle Vittorie agli studi di Via Teulada. Centinaia di persone si sono riversate in strada, nonostante le limitazioni causate dal covid 19, per salutare Raffaella, chi ha potuto lo ha fatto dai balconi. E da ieri, sono migliaia le persone che hanno visitato la camera ardente. Non solo amici e colleghi ma anche tanta gente comune che ha detto addio alla stella che brilla ancora nella mente di tutti. Domani poi i funerali con l’ultimo addio a Raffaella Carrà. Rai e Mediaset in prima linea anche per questo momento che sarà di certo pieno di emozioni e commozione.

Funerali Raffaella Carrà in tv: dove seguire in diretta l’ultimo addio

Il funerale di Raffaella Carrà sarà celebrato venerdì 9 luglio presso la Basilica di Santa Maria in Aracoeli. Saranno trasmessi in diretta tv da Rai 1, con uno speciale del Tg1 in onda dalle 12.00 subito dopo la nuova puntata di Dedicato, il programma con Serena Autieri ma non solo. Anche Mediaset darà un ultimo saluto a Raffaella Carrà. E’ Rete 4, la rete scelta per l’ultimo saluto con con uno speciale del Tg4 a partire dalle 11.15.

Sarà ovviamente possibile seguire anche in streaming le trasmissioni sia Rai che Mediaset tramite le App: RaiPlay e MediasetPlay.

Gli omaggi in tv per Raffaella Carrà

Intanto i palinsesti Rai continuano a cambiare per rendere omaggio a Raffaella. Oggi ad esempio su Rai Storia, in prima serata sarà possibile vedere Raffaella Carrà, Ma che sera (21.00), Mille milioni per Raffaella Carrà (21.50) e Milleluci su Raffaella Carrà (22.40). La serata si concluderà con A raccontare finisce lei: le interviste Rai a Raffaella Carrà (23.30), una raccolta delle sue interviste rilasciate ad Enzo Biagi, Bruno Vespa, Vincenzo Mollica e Fabio Fazio.

Omaggio a Raffaella anche su Rai 3, oggi alle 20.00 con una puntata speciale di Blob e, a seguire, alle 20.25 con il meglio delle sue partecipazioni a Che Tempo Che Fa. Dalle 21.10 sarà invece possibile rivedere la puntata del suo A Raccontare Comincia Tu con ospite Fiorello. Rai 3 sceglie ricordare anche nei prossimi giorni Raffaella e per questo, A raccontare comincia tu andrà in onda tutti i giovedì in prima serata fino al 5 agosto.

Per quanto riguarda Rai 1 invece, domani, alle 20.30 andrà in onda un lungo speciale su Rai 1 fino alle 22.00 di Techetechetè dal titolo Omaggio a Raffaella.