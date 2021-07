Lorella Cuccarini sbotta: “Il mio messaggio per Raffaella Carrà sacrosanto, chi critica non ha rispetto”

Si è parlato moltissimo del messaggio di Lorella Cuccarini nel giorno della morte di Raffaella Carrà. Tante persone hanno criticato la maestra di Amici per le parole spese nel giorno del triste annuncio, visto che pochi anni fa aveva “massacrato” tramite giornali, la show girl. Per molti quindi le parole di Lorella sono risultate inappropriate. La Cuccarini non ha commentato ma a pochi giorni di distanza, trova la voglia di dire la sua su quanto successo.

“Non ci siamo incontrate per 30 anni. Spero di non incontrarti nei prossimi 30. Umanamente sei stata un’amara delusione“, scrisse la Cuccarini in un duro post anni fa sui social. Parole che, settimana scorsa, dopo la sua lettera alla Carrà, tornarono in auge.

Lorella Cuccarini e le polemiche per il post dopo la morte di Raffaella Carrà

“La vita è troppo breve per portare rancori inutili e a volte si sbaglia: quando ebbi un problema di lavoro con Raffaella, nel 2014, la mia reazione fu tanto forte quanto il mio amore verso di lei. Se non l’avessi amata così tanto, non avrei sofferto e reagito in quel modo” ha detto la Cuccarini sui social in una storia in cui rispondeva appunto alle tante polemiche che ci sono state in questi giorni.

La Cuccarini quindi poi conclude: “Il mio ultimo messaggio a Raffaella era doveroso e sacrosanto, frutto di una lunga storia privata che pochi conoscono. Chi, anche in una circostanza come questa, ha preferito criticare ed occuparsi di questo, non solo non mi conosce affatto ma ha soprattutto dimostrato pochezza e mancanza di rispetto“.

Con queste parole la Cuccarini spera che si metta un punto alla questione, anche nel rispetto di Raffaella Carrà che purtroppo non c’è più.

Tra le persone che sembravano non aver gradito le parole della Cuccarini, anche Heather Parisi che non ha perso occasione per dire la sua.