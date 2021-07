Laura Pausini farà un film per Amazon Prime Video: di che cosa parlerà?

Un grande annuncio quello arrivato ieri da Laura Pausini che sui social, ha voluto condividere con chi la segue, questa novità inattesa. La cantante ha rivelato che nel 2022 su Amazon Prime Video ci sarà un film che parlerà di lei. Un lavoro al quale tiene tanto: da due anni infatti, sta lavorando al film che arriverà nei prossimi mesi sulla piattaforma streaming. E immaginiamo che di cose da raccontare ce ne saranno davvero tante, visto che questi due ultimi anni per la cantate sono stati pazzeschi, dalla vittoria del Golden Globe alla candidatura per l’Oscar. In realtà al momento non sappiamo ancora di preciso di che cosa parlerà il film. O meglio, sappiamo che parlerà di Laura Pausini ma bisognerà capire che cosa ha scelto di raccontare la cantante e questo probabilmente, lo scopriremo solo dopo aver visto il film.

Dopo il racconto di una parte di vita di Tiziano Ferro, sempre per Amazon Prime Video, arriva sulla stessa piattaforma anche quello della vita di Laura Pausini, un vero colpaccio.

E’ stata la stessa Laura a dare le prime anticipazioni su questo progetto e ha spiegato:

Da tempo ricevevo proposte per un mio progetto cinematografico ma non trovavo nulla che mi sembrasse così speciale da dedicargli tempo ed energie. Cercavo qualcosa di innovativo nelle sceneggiature che mi proponevano, ma non sentivo nessuna urgenza di raccontarmi. Poi, a febbraio del 2020, ho incontrato Amazon Studios e, in una delle nostre riunioni, ho capito che c’era una cosa che non avevo mai raccontato, una cosa per me importante e che finalmente desideravo condividere. Sono felice che da subito abbiano supportato la mia idea artistica con entusiasmo; cercheremo di raccontarla nel modo che sento più sincero, come faccio da sempre con la musica, questa volta con tutta la passione che ho per il cinema. Poco prima della vittoria dei Golden Globe, ho iniziato a lavorare con uno degli autori e registi italiani che stimo di più e dalla nostra collaborazione è nata questa follia che mi sto apprestando ad affrontare con grande dedizione e che sono certa stupirà anche quelli che credono di conoscermi