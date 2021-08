Da Sorrisi e Canzoni il cast dei Seat Music Awards 2021: tutti gli ospiti

Lo aveva annunciato Carlo Conti che non ci sarebbe stata solo tanta musica ma anche spettacolo. E infatti il conduttore di Rai 1 e Vanessa Incontrada, anche quest’anno al suo fianco, accoglieranno sul palco dell’Arena di Verona decine di ospiti per i Seat Music Awards 2021. Le prime anticipazioni arrivano da Tv, Sorrisi e canzoni che svela praticamente il cast quasi al completo delle due serate dall’Arena. Tantissimi gli ospiti musicali ma non solo. Tra i grandi nomi che prenderanno parte all’evento anche Amadeus che lancerò quindi il suo nuovo Festival ma non solo, Alessandro Cattelan, nuovo volto di rai 1 che parlerà del suo programma in onda a settembre in prima serata; e poi spazio alla comicità di Pio e Amedeo. Non finisce qui: ci sarà quella che dovrebbe essere anche una prima volta, la prima volta di Maria de Filippi ai Seat Music Awards. E non finisce qui: tra gli altro ospiti anche Alessandro Siani e Giorgio Panariello, insomma due serate di grande spettacolo assolutamente da non perdere.

Ma passiamo alla musica per scoprire i nomi degli artisti che ci saranno e che delizieranno il pubblico con le hit dell’estate.

Seat Music Awards 2021: tutti gli ospiti delle due serate dall’Arena di Verona

Tra gli altri ospiti ci saranno anche Marco Mengoni, Sangiovanni, Diodato, Loredana Bertè, Alessandra Amoroso, Madame, Gigi d’alessio, Achille Lauro, Marracash, Il volo…E poi ancora sul palco dell’Arena di Verona tra gli altri anche Claudio Baglioni e Zucchero. Non potevano mancare Colapesce e Dimartino, rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo. Non ci saranno invece a quanto pare i Maneskin, impegnati nel loro tour europeo. Ci saranno invece anche Emma Marrone, Fiorella Mannoia, Giusy Ferreri , Carl Brave e Noemi e anche Mahmood. E ancora Elettra Lamborghini, Irama, Ernia. La lista è davvero lunghissima. Tra gli altri anche Ligabue che lancerà un progetto in arrivo su RaiPlay a settembre 2021.

Per il momento i grandi assenti sembrerebbero essere Fedez e Orietta Berti. Sarà interessante capire quello che succederà perchè il brano Mille, è di certo la canzone di questa estate 2021 ma i problemi di Fedez con la Rai potrebbero causarne anche l’esclusione ( o magari è il cantante ad aver deciso di non partecipare).

L’appuntamento con le due serate dall’Arena di Verona è per il 9 e il 10 settembre 2021.