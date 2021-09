Lino Banfi al settimo cielo, Papa Francesco gli ha scritto: “E’ il mio oscar”

Lino Banfi assoluto protagonista degli spot televisivi in queste ultime settimane, non senza polemica visto che la pubblicità di cui è protagonista, è stata censurata ( decisione a nostro avviso davvero esagerata). Dalla rivista Chi, l’attore pugliese rivela qualcosa di bello che gli è accaduto in questi ultimi giorni: ha ricevuto una lettera da Papa Francesco. Una grande felicità per l’attore che con un pizzico di ironia, sottolinea come per uno come lui, che ha fatto la storia della tv italiana e del cinema, non siano arrivati speciali riconoscimenti.

La felicità di Lino Banfi per la lettera di Papa Francesco

«Non sarebbe ora di pensare al povero Banfi, che con 100 e passa film ha rappresentato una grossa fetta del cinema italiano, prima che ci lasci la pelle? Non dico un Leone alla carriera, ma magari un coniglietto, un topolino… Premi ne ho ricevuti, ma partecipare a un festival, un riconoscimento lì, sarebbe un’altra cosa. Mi consolo con la bellissima lettera che mi ha scritto a luglio papa Francesco: quello è il mio Oscar» ha confessato Lino Banfi ai giornalisti della rivista Chi. Con un velo di ironica amarezza, ma con la commozione di chi ha ricevuto un importante riconoscimento Lino Banfi, racconta in esclusiva a Chi, in edicola da mercoledì 8 settembre, l’inattesa lettera che ha ricevuto nel luglio scorso da papa Francesco per la sua lunga e fortunata carriera di attore. «Ho ricevuto la lettera il 26 luglio scorso», spiega Lino banfi a Chi «in essa, tra tante splendide cose il Santo Padre mi ha scritto: “Grazie per aver condiviso con tante generazioni il dono del sorriso che viene da Dio. Grazie per essere testimone della gioia italiana. Continua a far sorridere tutti perché il sorriso è una carezza fatta col cuore”».

L’intervista completa a Lino Banfi uscirà questa settimana con l’ultimo numero della rivista Chi.