Jennifer Lopez e Ben Affleck a Venezia: queste sono le star che vogliamo vedere

Fan in delirio e fotografi impazziti per l’arrivo di Jennifer Lopez e Ben Affleck a Venezia e mentre tutti non attendono altro che il loro red carpet la coppia continua a stupire. Il loro amore è tornato dopo ben 17 anni di separazione, già solo per questo fa sognare e la Mostra del Cinema di Venezia per JLo e Affleck diventa l’ennesimo set ma questa volta è tutto reale. Abbracciati a bordo del motoscafo, coccole, sorrisi e romanticismo, una volta scesi non hanno mai tolto la mascherina. Paura o una bella lezione per tutti? Non c’è dubbio che siano i più attesi sul red carpet e i follower lo ripetono in ogni commento. Anno dopo anno l’evento dell’anno a Venezia accoglie sempre più testimonial e influencer lontani dal cinema, ospiti che sfilano come star ma il vero sogno in questa Venezia 78 è vedere Jennifer Lopez e Ben Affleck, lui attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematrografico, lei popstar, ballerina, attrice, modella, imprenditrice.

Alla Mostra del Cinema di Venezia la coppia più attesa: Jennifer Lopez e Ben Affleck

La loro storia d’amore sembra un film, vederli arrivare in laguna appare come la scena di un film che arriva dal lontano 2002, quando si sono conosciuti, ovviamente su un set. Due anni d’amore e poi l’addio, tanti amori per entrambi e quasi quattro matrimoni per JLo poi il colpo di scena e adesso sono di nuovo insieme.

Oggi li chiamano i Bennifer pronti a sfilare per il primo red carpet di coppia post-reunion. Fino alla fine non era chiaro se sarebbero arrivati insieme. Mistero risolto in direzione Canal Grande sono arrivati inseguiti da fan e fotografi per poi entrare a passo svelto in hotel. In auto raggiungeranno Palazzo del Cinema ma dopo la proiezione non è noto se parteciperanno a qualche party. Il sogno continua e gli appassionati di cinema e romanticismo commentano: “Queste sono le star che vogliamo vedere a Venezia”. Le più cattivelle consigliano alle influnecer troniste di gettare petali di rose al passaggio di JLo.