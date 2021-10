Che party per Federico Fashion Style prima di Ballando con le stelle super festa di compleanno

Federico Fashion Style, non abbiamo dubbi, sarà uno degli assoluti protagonisti dell’edizione 2021 di Ballando con le stelle. Non conosciamo per nulla le sue doti tecniche nel ballo ma conosciamo il suo modo di essere e non abbiamo dubbi che con quel carattere fumantino, ne vedremo delle belle. E visto che tra lui e Selvaggia Lucarelli ci sono anche dei conti in sospeso, con una sorta di guerra via social che non abbiamo per nulla dimenticato, come direbbe Adriana Volpe, prepariamo i pop corn. Vi serviranno e per questo non abbiamo nessun dubbio. Prima di scendere in pista Federico si rilassa e come avrete visto dai social, due giorni fa ha organizzato un party stratosferico per il suo compleanno ( a dire il vero anche più sobrio di altre cose viste in passato). Il parrucchiere di Anzio è una vera star sui social ma probabilmente il pubblico di Rai 1 non lo conosce a fondo. C’è sempre tempo per scoprire i segreti di questo parrucchiere che è amatissimo dalle celebrity. Non a caso al suo compleanno, c’erano tantissime soubrette e personaggi noti, da Guendalina Tavassi a Aida Yespica, passando per tutte le ballerine di Ballando con le stelle. Non mancava neppure Arisa, amica di Federico. Insomma un party davvero speciale prima di dedicare tutto il suo impegno al mondo del ballo. Lo vedremo infatti in pista con Anastasia Kuzmina e di certo, questa coppia farà scintille.

Federico Fashion Style pronto per Ballando con le stelle

Più di un milione di follower, Federico potrebbe essere la star di questa edizione di Ballando con le stelle ma è ancora presto per trarre delle conclusioni. Quello che ci auguriamo è di vederlo ballare, più che discutere ma si sa, Milly Carlucci quando sceglie il suo cast, ha sempre bisogno della quota “polemica”. E quest’anno che il programma è rimasto orfano di Raimondo Todaro, aveva bisogno di un personaggione come Federico Fashion Style. Vedremo tra pochissimi giorni che cosa succederà!