Gigi Hadid e Zayn Malik è finita per sempre? L’aggressione alla mamma della modella imperdonabile

Ha chiesto rispetto per la sua privacy Gigi Hadid dopo che ieri, su tutti i giornali e on line si parlava di quello che è successo tra il suo compagno, Zayn Malik e sua madre. Una notizia che in pochi minuti ha fatto il giro del mondo tanto che, sia il cantante, che la modella, hanno deciso di parlare, anche se lo hanno fatto con modalità diverse. Una cosa sembra essere certa: la storia tra i due, potrebbe essere al capolinea e pochi giorni fa sarebbe appunto arrivata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Già nel mese di settembre erano arrivate voci di una possibile separazione e si era già detto che Zayn e Gigi non stessero più insieme ma cercassero di fare di tutto per amore di Khai. A quanto pare, negli ultimi tempi le cose sarebbero peggiorate fino ad arrivare all’aggressione di cui il cantante è stato accusato da Yolanda, la mamma di Gigi. La donna sarebbe stata aggredita in casa, mentre era da sola con il cantante. Accuse che Xayn ha rispedito al mittente, dicendo che tra loro c’è stata solo una brutta discussione e nulla di più. Evidentemente però, viste le parole di Gigi Hadid nelle ultime ore, tra sua madre e il padre di Khai è successo ben altro. Sui tabloid di mezzo mondo intanto si legge che Gigi e Zayn non stanno più insieme da tempo ma che cercano di essere solo dei bravi genitori per Khai.

Gigi Hadid e Zayn Malik è finita per sempre?

Dopo le indiscrezioni trapelate sulla stampa, il cantante ha deciso di esporsi e parlare, ribadendo alcuni concetti. E ha dichiarato di non aver aggredito la madre della sua compagna, se non verbalmente. “Questa era e dovrebbe essere una questione privata”, ha continuato il cantante che ha rilasciato delle dichiarazioni per TMZ dicendo che la madre di Gigi è entrata in casa sua quando la figlia non c’era. “Ma sembra che per ora ci siano divisioni e nonostante i miei sforzi per riportarci in un ambiente familiare pacifico che mi permetta di essere co-genitore di mia figlia nel modo che merita, questo è comunque arrivato agli organi di stampa” ha detto il cantante lasciando anche capire con le sue parole che ormai tra lui e Gigi ci sono solo rapporti legati a Khai.

“Nego categoricamente di aver colpito Yolanda Hadid e per il bene di mia figlia mi rifiuto di fornire ulteriori dettagli e spero che Yolanda riconsidererà le sue false accuse e si sposterà nel privato per risolvere questi problemi familiari” ha ribadito il cantante.

