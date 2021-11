L’ultimo messaggio di Rossano Rubicondi: “Devo fare un’altra chemio, poi mi prendo una settimana per me”

Non sembra proprio una persona che non vuole curarsi o che è stanco di combattere la sua battaglia. Rossano Rubicondi, in uno degli ultimi messaggi mandati prima di morire, parla con un amico e gli racconta quello che sta succedendo nella sua vita. Non è semplice capire come stesse Rossano perchè non parlava con tutti di quello che stava affrontando. Ma con Michele, intervenuto oggi nella puntata di Pomeriggio 5 in diretta su Canale 5, Rossano si era confidato. Già a settembre gli aveva parlato delle 27 operazioni che aveva dovuto affrontare e di quanto fosse stanco. Non solo, si era anche lamentato per il tanto tempo perso. Una volta rientrato negli Stati Uniti infatti, dopo un viaggio, aveva dovuto attendere 15 giorni di quarantena prima di poter fare nuovi controlli e visite, viste le sue condizioni di salute. Rossano si dice stanco, per quello che sta affrontando, un percorso complicato e tante operazioni da fare. Dice all’amico di avere mal di testa ma che dovrà andare avanti con questo percorso almeno fino a Natale tra un ciclo di chemio e un controllo. Le parole di Rossano restituiscono quindi, tramite la sua voce, l’immagine di un uomo che non si è arreso e che ha tanta voglia di sconfiggere il brutto male che lo aveva colpito.

Rossano Rubicondi e l’ultimo messaggio mandato all’amico

In questi giorni si è detto molto sulle condizioni di salute di Rossano Rubicondi e anche sul fatto che non si stesse curando con la medicina classica. Ma in realtà, stando a questi messaggi che sono stati inviati il 20 ottobre, Rossano sembra seguire un percorso medico molto serrato tanto che parla di una nuova operazione chirurgica da fare e anche di un altro ciclo di chemio che forse sperava potesse essere l’ultimo. “Poi mi prendo una settimana tutta per me” dice all’amico. Purtroppo questo tempo Rossano non lo ha mai avuto.

Intanto sempre da Pomeriggio 5 emergono particolari molto forti sugli ultimi istanti di vita di Rossano che avrebbe provato a chiedere aiuto ma non avrebbe fatto in tempo a raggiungere il telefono.

Nel programma di Barbara d’urso sono state mandate in onda anche le immagini del funerale di Rossano, che si sta svolgendo proprio in questi minuti a New York.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".