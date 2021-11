Mediaset punta tutto su “Uà” con Claudio Baglioni per il sabato sera di Canale 5

Non vuole perdere neppure una sfida Canale 5 per il sabato sera della stagione 2021-2022. E così il volto su cui puntare è quello di Claudio Baglioni. Lo show di cui tanto si è parlato negli ultimi mesi sta per arrivare nella prima serata di Canale 5. Un vero e proprio evento secondo quanto si legge nel comunicato stampa di Mediaset.

Con queste parole infatti, piene di entusiasmo, viene presentato il programma che vedremo a dicembre, anzi lo show: “Si scrive “Uomo di varie età”, si legge “Uà”, sintesi perfetta di meraviglia, soddisfazione, sorpresa. È un lifeshow d’eccezione: il primo nella storia della televisione italiana. Uno spettacolo mai visto per dimensioni e contenuti.

A dicembre (4, 11, 18), su Canale 5 tre prime serate per altrettanti sabati che si annunciano unici e rivoluzionari per novità e cifra stilistica. Protagonisti: Claudio Baglioni – ideatore, autore, interprete – e tantissimi grandi personaggi della musica, dello spettacolo, del cinema, del teatro, della danza, con la direzione artistica di Giuliano Peparini. Dopo il sabato sera all’insegna degli ascolti strepitosi di Tu si que vales, il testimone quindi passa a Claudio Baglioni per il mese di dicembre, prima di rivedere di nuovo Maria de Filippi con C’è posta per te. Ma che cos’è Uà , e che show dobbiamo aspettarci? Sul comunicato stampa di Mediaset si legge: “Un affresco totale narrato, cantato, suonato, recitato, illustrato, ballato, improvvisato, colorato, per un racconto di vita vera e di arte varia, come una corsa a mezz’aria che va da un sogno alla realtà.“

Nel sabato sera di Canale 5 arriva Claudio Baglioni



«Per noi è un onore che Claudio abbia scelto Mediaset come editore per il suo primo vero programma televisivo. Il nostro pubblico e tutti gli italiani potranno godersi la storia e le passioni di uno dei più grandi artisti della musica italiana. Un grazie di cuore a Claudio da parte mia e di tutta Mediaset» con queste parole Piersilvio Berlusconi annuncia l’arrivo dello show su Canale 5.

Anche Claudio Baglioni non vede l’ora di sbarcare nella prima serata del sabato di Canale 5. La sfida, televisivamente parlando, sarà con Milly Carlucci e le puntate finali di Ballando con le stelle. Baglioni ha spiegato che ha sempre amato la tv e ha dichiarato: “L’unico davvero capace di raggiungere tutti, con un linguaggio chiaro, semplice, immediato, che sa far riflettere e sognare ma, soprattutto, regalare emozioni grandi e sempre nuove. In questo, somiglia molto alla canzone: un’arte povera ma universale, diretta e poetica, in grado di affascinare, farsi comprendere e diventare di tanti.”

E spiega poi perchè alla fine ha accettato di fare questo show: “ ho accolto l’invito di Mediaset a pensare per lo schermo uno show sulla mia vicenda umana e artistica che comprendesse molte forme di espressione e di spettacolo, tra concerto e performance, musical e happening, intrattenimento e fiction, racconto e varietà. In un moto perpetuo che lega ogni storia e ogni età allo spazio e al tempo in cui vivono“.

