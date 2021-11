Che esempio Valeria Fabrizi: terza dose di vaccino e poi in pista per Ballando

Che donna Valeria Fabrizi. In sei puntate di Ballando con le stelle 2021 ha dimostrato davvero cosa voglia dire essere una donna di spettacolo, essere una donna capace di mettersi in gioco nonostante i problemi e gli acciacchi di chi non è più una ragazzina. E non le facciamo un torto se ricordiamo la sua età, per Valeria Fabrizi, di anni ne ha 84 ma ne dimostra molti meno per spirito e tenacia. Di certo lei di problemi fisici ne avrà diversi, come ha rivelato anche Milly Carlucci che ha confermato il fatto che per la Fabrizi non sia semplice allenarsi e fare determinate coreografie. Ma ci mette tutto quello che ha e pazienza se sente dolore al ginocchio o alla schiena, perchè lei deve arrivare più lontano possibile. E se nella prima puntata di Ballano, forse complice anche l’emozione, Valeria non aveva stupito, con le sue esibizioni successive è stato tutto un crescendo. Voti altissimi, affetto travolgente del pubblico che fa il tifo per lei ma soprattutto un talento tutto da scoprire. Un carisma incredibile, una vitalità altrettanto grande, una voglia di esserci e dimostrare da cui i giovanissimi, dovrebbero solo prende esempio.

Valeria Fabrizio dopo il vaccino torna in pista

Non solo ballo. Valeria Fabrizi oggi ha fatto la terza dose di vaccino, mostrando la sua foto sui social ( già perchè non è mai troppo tardi anche per essere più che tecnologici e al passo con i tempi). Un gran sorriso, un po’ di spossatezza forse ma si torna in pista a Ballando con le stelle per preparare la prossima puntata del programma di Canale 5 perchè la finale, adesso è sempre più vicina. E viste le ultime esibizioni di Valeria non è davvero escluso che lei e Giordano Filippo possano puntare persino alla vittoria. Sarebbe clamoroso anche per il maestro, che per anni ha lavorato nel dietro le quinte del programma di Rai 1 e che quest’anno, è sceso invece in pista al fianco della meravigliosa Valeria Fabrizi.

