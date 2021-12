Ornella Vanoni bloccata a casa dopo una caduta salta tutti gli impegni

L’aveva detto che era stanca ma non è questo che ha fermato Ornella Vanoni; purtroppo una caduta in treno la costringe a casa. E’ la cantante a raccontare cosa è accaduto, perché è caduta e perché sarebbe stata assente alla Prima della Scala. Ornella Vanoni era in viaggio in treno, ha visto un cane, “un dolce Golden Retriever” per accarezzarlo è caduta. Tra le storie di Instagram scrive tutto il suo rammarico, le sue sono scuse per le mancate partecipazioni ai vari eventi a cui era attesa, ma il dolore la costringe a restare ferma. L’artista avrebbe dovuto presenziare all’atteso evento al Teatro alla Scala e all’anteprima speciale di “Senza fine”.

Ornella Vanoni dispiaciuta non partecipa agli impegni previsti

L’abbiamo vista in tv e poi passare da un’intervista all’altra per promuovere il suo nuovo album. Ironica come sempre, con la sua voce inconfondibile, attesa dal pubblico, come sempre. Ornella Vanoni non si risparmia pur con tutta la fatica che sottolinea, ma una stupida caduta l’ha fermata. “Ieri l’altro, durante il viaggio in treno, per accarezzare un dolce Golden Retriever, sono caduta… Tanto dolore, ma sono a casa – ha commentato – Sono dispiaciuta di non poter partecipare alla Serata Inaugurale al Teatro alla Scala, con il mio amico Marracash e di non essere domani a Bologna, città che amo molto, all’Anteprima Speciale di ‘Senza fine’. Un abbraccio ad Elisa Fuksas e Malcom Pagani. Grazie a I Wonder Pictures e a presto!”. Il docufilm era forse più importante per lei della Prima alla Scala ma dovrà seguire tutto da casa.

Dopo i lunghi mesi di chiusure e restrizioni queste erano le occasioni giuste e tanto attese per tornare tra il pubblico ma l’artista 87enne al momento resta ferma, costretta dalla caduta mentre era in viaggio, di certo tornerà presto, ironica e unica come sempre.

