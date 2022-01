Giorgio Mastrota fa i nomi dei ricchi della tv ma anche lui guadagna bene

Giorgio Mastrota è il re delle televendite, da 30 anni presenta promozioni e non ha nessun rivale ma se gli dicono che è il più ricco della tv lui fai nomi dei veri ricchi. Mastrota parte a ruota libera e lo fa tra le pagine della rivista Chi, scherza sulla sua ricchezza, si riferisce a quella di spirito, mentre gli altri conduttori ricchi lo sono davvero. Anche lui ha iniziato come conduttore televisivo poi la carriera si è interrotta, sono arrivate le televendite, materassi, pentole, non ha mai rifiutato e ammette di guadagnare bene, ma mai quanto altri, i veri ricchi della tv. Giorgio Mastrota fa i nomi ma aggiunge anche: “Ce ne sono una sporta prima di me”.

Giorgio Mastrota 30 anni di carriera e un negozio di prodotti tipici valtellinesi

E’ felice, la sua vita lo appaga ma scopriamo chi sono i ricchi che ha citato: “Io il più ricco della tv? Sì ma ricco di spirito. I ricchi della tv, quelli veri, sono altri: Scotti, Bonolis… ce ne è una sporta prima di me…” solo due i nomi ma non erano nemmeno così difficile daintuire, solo che Mastrota ha voluto citare proprio loro due.

Non si è mai fermato nel suo lavoro, lo fa da 30 e ammette che guadagna bene. E’ quindi soddisfatto, anche nella vita privata, anche se continua a rimandare il matrimonio con la sua Floribeth. Maggio dovrebbe essere il mese giusto questa volta, prima il rito civile e poi la festa in un agriturismo. Vivono a Bormio dove hanno aperto anche il negozio di prodotti tipici: “Qui è una meraviglia, mi sento sempre in vacanza. A Milano ci vado solo uno o due giorni a settimana per registrare le mie cose, oppure ogni tanto per un week end tutti insieme, da turisti controcorrente”.

