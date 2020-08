Il matrimonio di Giorgio Mastrota con la famiglia allargata ma Natalia Estrada resta la grande assente (Foto)

E’ da tempo che Giorgio Mastrota ha annunciato il suo matrimonio con Floribeth Gutierrez, sembra sia questa la volta giusta per il per sempre ma le nozze sono state annullate (foto). Tutta colpa del coronavirus che impone mascherine e distanziamento e Giorgio Mastrota e la sua Flo non hanno alcuna intenzione di sposarsi a queste condizioni. In realtà non hanno alcuna fretta, quindi attenderanno tempi migliori per festeggiare tutti insieme. Le nozze saranno celebrate con rito civile perché Mastrota ha già sposato in Chiesa Natalia Estrada ma ha confidato che que giorno per il sì e le promesse ci sarà un amico frate che terrà per loro un discorso. Non mancherà la bella famiglia allargata ma tra tutti non ci sarà Natalia Estrada. Non è una novità ma magari dopo la nascita del secondo nipote pensavamo che tra i due potesse cambiare qualcosa.

GIORGIO MASTROTA E NATALIA ESTRADA NONNI PER LA SECONDA VOLTA

Il secondo figlio di Natalia Mastrota è nato il 27 luglio scorso, l’ex coppia che ammiravamo tanto in tv ha già due nipotini. Ci saranno tutti al matrimonio di Giorgio e Flo, tutta la sua tribù, come commenta lui. Il re delle televendite ha davvero una bella tribù: lui e la sua compagna hanno due figli, Leonardo e Matilde di 3 e 7 anni. Mastrota ha anche altri due figli: Natalia junior che ha 25 anni e Federico che ne ha 21 anni ed è nato dal legame con Carolina, modella brasiliana. In più Natalia junior è mamma di due bimbi bellissimi.

Sarà quindi senza dubbio una gran festa stare tutti insieme ma il massimo l’avrebbero raggiunto con la presenza alle nozze della Estrada e del suo compagno. L’ex showgirl spagnola non ha invece avuto altri figli e la sua vita è del tutto lontana ormai da tempo dal mondo dello spettacolo.