Fiorello c’è: il comico arriva a Sanremo, la parrucca non basta

Questa sera Amadeus avrà un compagno di stanza molto speciale. E forse chissà magari quando domani andrà a bussare alla porta, come fa da due giorni, postando tutto sui social, finalmente qualcuno aprirà. Perchè Fiorello, è appena arrivato a Sanremo. Ci aveva provato a camuffarsi, le prime foto del suo arrivo lo mostrano con una sorta di parrucca in testa. Ma Sanremo non è Milano, non è Roma, non è New York. E i fotografi che sono appostati ovunque da due giorni, in attesa di foto da scoop, non potevano lasciarsi scappare proprio l’arrivo di Fiore. Che tra l’altro era anche in compagnia di Amadeus, non il primo che si incontra per strada ecco.

Le immagini dell’arrivo di Fiorello nella terra dei fiori, hanno inevitabilmente fatto il giro del web e adesso tutti si chiedono: che cosa farà? Amadeus ha annunciato che nel corso della puntata di Che tempo che fa in onda domani sera su Rai 3 dirà delle cose molto importanti che riguardano questo Festival. Spiegherà anche il ruolo di Fiorello in questa 72esima edizione del Festival?

Fiorello a Sanremo 2022: che cosa farà?

Tra i primi a dare la news dall’arrivo di Fiorello a Sanremo, la rivista Chi, dalle sue pagine social. Circa un’oretta fa, si leggeva: ” FIORELLO È ARRIVATO A SANREMO – Completamente coperto da maschera e cappello, Fiorello è appena arrivato a Sanremo, all’hotel Globo. Alloggerà per tutta la settimana nella camera di fronte a quella di Amadeus, come sempre. I suoi interventi al Festival saranno a sorpresa, si pensa alla serata d’apertura di martedì e a quella finale di sabato con altre incursioni durante la settimana“. Queste le prime anticipazioni che arrivano in merito al “ruolo” di Fiorello in questa edizione del Festival anche se chiaramente, il comico potrebbe essere una sorta di jolly, per cui possiamo aspettarci qualsiasi cosa! Anche un duetto con Checco Zalone? Sarebbe una prima volta molto interessante!

Le foto dell’arrivo di Fiorello a Sanremo

Fiorello "È arrivato nel pomeriggio all'hotel Globo, camuffato con parrucca e cappellino di lana"💀💀💀💀#sanremo2022 pic.twitter.com/fN0l6edKOL January 29, 2022

Possiamo però dire una cosa: se l’intento di Fiorello era quello di arrivare a Sanremo senza essere riconosciuto, ha toppato davvero alla grandissima.

