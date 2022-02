Sabrina Ferilli che spettacolo! “Quando mi hanno chiamato per Sanremo 2022 ero cotta dai farmaci”

Conferenza stampa anche per Sabrina Ferilli, la finale di Sanremo 2022 è la sua serata. E’ attesissima e dopo le splendide colleghe che l’hanno preceduta a lei tocca dare almeno lo stesso contributo al festival e già in conferenza stampa la Ferilli ha tirato fuori se stessa. Lo spettacolo è già iniziato, del tutto a suo agio l’attrice ha raccontato come ha vissuto la chiamata a Sanremo. Un racconto condito dalle sue immancabili parolacce, che immaginiamo questa sera eviterà, ma Sabrina Ferilli è così verace che potrebbe anche proseguire sulla stessa linea. “Non ho mai sofferto di niente e durante le festività…” confida che ha iniziato ad avere dei dolori forti al collo, ammette che credeva di essere “un fenomeno” e di non potere soffrire di cervicale. Invece, fatti i dovuti controlli la diagnosi era proprio quella. Le hanno dato tutta una serie di farmaci dal cortisone agli antinfiammatori ma Sabrina Ferilli non è abituata a prendere medicine.

Sabrina Ferilli pensava di avere sognato la chiamata per Sanremo

Quando le hanno chiesto di fare il festival ha detto subito di sì: “Ma ero cotta da 7 o 8 giorni” i farmaci l’avevano un po’ stordita; il suo racconto è ricco di sfumature dal [email protected]@o alla tossicodipendenza ma non lo dice per cercare la battuta che faccia ridere, Sabrina è Sabrina. Poi l’ha chiamata anche Lucio Presta, il suo manager ma dopo un po’ all’attrice è sorto il dubbio di avere sognato tutto.

“Mi dico: ‘Sarà vera questa cosa?’ Non sapevo come farmela riconfermare”. Spiega che le avevano detto di non dire nulla, che quando si viene chiamati per Sanremo bisogna mantenere il silenzio, non dirlo nemmeno ai genitori. Ha passato due giorni interi nel dubbio, alla fine ha mandato un messaggio a Presta scrivendo semplicemente che per lei era bello fare Sanremo. La risposta di conferma è arrivato subito, anche Presta era felice e Sabrina ha iniziato a prepararsi per lo show. Stasera il pubblico di Rai 1 spera sia la Sabrina di sempre.

