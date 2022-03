Agli Oscar 2022 non c’è spazio per Zelensky. Le parole di Mila Kunis e il messaggio per l’Ucraina

C’era molta attesa per la notte degli Oscar e non solo per le statuette da assegnare ma perchè ci si aspettava un collegamento in diretta dall’Ucraina o un contributo video del presidente Zelensky. Non è arrivato. Non c’è stato spazio per un discorso del presidente, non è chiaro se per sua volontà o se per volontà dell’Accademy. C’è stato però spazio per parlare di quello che sta accadendo in Ucraina. Nel corso della serata, è andato in scena un momento di silenzio e di riflessione con un messaggio di sostegno #standwithUkraine seguito all’intervento di Mila Kunis, attrice nata a Cernivci, Ucraina. A lei è stato affidato lo spazio per dire qualcosa su quello che sta accadendo in questo momento in Ucraina, a un mese dall’invasione della Russia nella terra in cui lei è nata. “Nelle ultime settimane, il mondo è rimasto scioccato da un’invasione non provocata e da un atto di aggressione” ha detto l’attrice senza però mai nominare il suo Paese. Sul red carpet invece le star di Hollywood hanno dato il proprio sostegno all’Ucraina sfoggiando i colori giallo e blu della bandiera.

Le parole di Mila Kunis per l’Ucraina sul palco degli Oscar 2022

In questi giorni Mila Kunis e il suo compagno Aston Kutcher sono stati in prima linea per cercare di rendersi utili raccogliendo 35 milioni di dollari per l’Ucraina. Sul palco degli Oscar l’attrice ha parlato di “recenti eventi globali” che “stanno frustrando molti di noi. ” E poi ha aggiunto: “Ma quando si assiste alla forza e alla dignità di coloro che affrontano tale devastazione, è impossibile non essere scossi dalla loro resilienza. Non si può non essere toccati e in soggezione davanti a coloro che trovano forza nel continuare a combattere attraverso questa oscurità inimmaginabile”.

Un momento di raccoglimento per l’Ucraina

Sullo schermo, è apparso questo messaggio: “Anche se il cinema rappresenta per noi un mezzo importante per esprimere la nostra umanità in tempo di guerra, nella realtà milioni di famiglie in Ucraina hanno bisogno di cibo, cure mediche, acqua pulita e servizi di emergenza. Le risorse scarseggiano e noi, come comunità globale, possiamo fare di più. Vi chiediamo di supportare l’Ucraina in tutti i modi possibili”.