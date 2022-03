Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock era finto? Il commento di Linus e quel sorriso

Cosa è successo davvero questa notte prima della consegna degli Oscar: lo schiaffo di Will Smith era vero? Dito puntato contro la violenza dell’attore ma per qualcuno era tutto finto e il primo indizio è nel sorriso di Will Smith subito dopo lo schiaffo, mentre si gira per tornare alla sua poltrona. Linus è tra coloro che sostengono che tutto sia stato organizzato a tavolino, tutto per accendere l’interesse sulla Notte degli Oscar 2022. Se questa ipotesi corrisponde alla realtà non fa molta differenza, tutto resta ugualmente triste, perché di cattivo gusto, perché un pessimo esempio. Avremmo seguito magari con interesse uno scambio di battute anche forti a difesa della “comicità” o della propria moglie ma non una sberla, nemmeno finta. Tra i tanti che credono che il clamoroso ceffone sia finto c’è Linus.

La sensazione di Linus è di una messa in scena

“Lui ha vinto l’Oscar, per la prima volta nella sua vita, recitando una parte molto simile a quella che ha fatto sul palco: colui che è disposto a fare qualunque cosa pur di difendere la sua famiglia. È una cosa che ha ripetuto anche nel suo discorso”. In ogni caso l’Academy ha condannato ovviamente il gesto ma Chris Rock non ha sporto denuncia.

Anche per Luca Bizzarri forse era tutto concordato, lo scrive sui social. Non un pugno ma uno schiaffo e per Roberto D’Agostino non è violenza ma una reazione all’offesa, dunque lui crede che la reazione sia stata istintiva e non preparata: “L’attore ha difeso la sua famiglia e chi parla di violenza sbaglia”. Ognuno dice la sua ma mettevi nei panni di Will Smih, immaginate una tale rabbia da farvi reagire con assurda violenza andando incontro alla persona che volete aggredire, vi muovereste così? Dopo lo schiaffo tornereste al vostro posto con quella calma, quel passo, quei movimenti, quel sorriso che ha cercato poi di trattenere? Ci sono però poi le lacrime di Smith mentre riceve il suo premio Oscar, quelle sono vere?